Santiago de la Peña Grajeda es un abogado nacido en Coahuila quien se ha convertido en un político local en Chihuahua y arrebataría las aspiraciones electorales al detenido César Jáuregui.

Rumbo a las elecciones 2027, Santiago de la Peña Grajeda tendría aspiraciones para ser presidente municipal de Chihuahua, Chihuahua, con el respaldo de la gobernadora Maru Campos, cargo al que también aspíraba César Jáuregui.

Su experiencia laboral como abogado va desde el ámbito privado pasando por el nivel municipal y hasta presidencial.

¿Quién es Santiago de la Peña Grajeda?

Santiago de la Peña Grajeda es un abogado y político local en Chihuahua, actualmente secretario de Gobierno en la administración de Maru Campos.

¿Qué edad tiene Santiago de la Peña Grajeda?

Santiago de la Peña Grajeda tiene 53 años de edad al haber nacido el 10 de agosto de 1973.

¿Quién es la esposa de Santiago de la Peña Grajeda?

Santiago de la Peña ha compartido fotos y videos de su vida cotidiana en redes sociales con su esposa Ana.

¿Qué signo zodiacal es Santiago de la Peña Grajeda?

Santiago de la Peña Grajeda es de signo zodiacal Leo al haber nacido un 10 de agosto.

¿Cuántos hijos tiene Santiago de la Peña Grajeda?

Públicamente se ha hablado de Jimena, la hija de Ana y Santiago de la Peña Grajeda, aunque no se descarta que tengan más hijos.

¿Qué estudió Santiago de la Peña Grajeda?

Santiago de la Peña Grajeda es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, campus Torreón.

También cuenta con una maestría en la Fundación Internacional y para Iberoamérica en Administración y Políticas Públicas en Madrid, España.

Cuenta con varios diplomados en temas como política pública, desarrollo urbano, negociación y liderazgo. Dichos diplomados los ha cursado en instituciones como la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADEe), Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras.

¿En qué ha trabajado Santiago de la Peña Grajeda?

Santiago de la Peña Grajeda fue asesor de la Presidencia de la República de 2000 a 2004, en el sexenio de Vicente Fox; secretario particular de un asesor de la Presidencia de la República de 1998 a 2000.

De 2013 a 2014 fue Oficial Mayor del Municipio de Chihuahua y secretario del Ayuntamiento de Chihuahua de 2014 a 2016 y de 2021 a 2023.

En enero de 2023 fue nombrado secretario de Gobierno del estado de Chihuahua en la administración de Maru Campos. También ha trabajado como abogado en el ámbito privado.