Citlalli Hernández pidió que la detención de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua y aspirante del PAN en la alcaldía de la capital, no sirva de protección a Maru Campos.

“La detención de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua... No puede servir para cerrar el caso y proteger políticamente a la gobernadora” Citlalli Hernández, presidenta de elecciones de Morena

Aunque Maru Campos había señalado directamente a su exfiscal, la morenista reiteró que la gobernadora debe explicar “qué sabía” cuando ocurrió el presunto operativo en el que participaron agentes de la CIA.

Citlalli Hernández hizo énfasis en que la detención de César Jáuregui no exonera la responsabilidad de Maru Campos ni cierra el caso de una supuesta violación a la soberanía.

Citlalli Hernández pide que detención de Jáuregui no proteja a Maru Campos (Captura de pantalla )

Citlalli Hernández pide a Maru Campos explicar qué ocurrió el día del operativo junto a la CIA

En redes sociales, Citlalli Hernández sostuvo que la captura de César Jáuregui debe conducir al esclarecimiento del operativo en el que presuntamente participaron agentes de la CIA.

“No puede servir para cerrar el caso y proteger políticamente a la gobernadora Maru Campos” Citlalli Hernández, presidenta de elecciones de Morena

La morenista además consideró que Maru Campos debe explicar qué sabía sobre los hechos, cuándo tuvo conocimiento de ellos y qué decisiones tomó al respecto en ese momento.

En ese sentido, agregó que la responsabilidad política de Maru Campos no desaparece con la detención de quien fuera fiscal durante su administración y enfatizó que la población merece conocer toda la verdad.

Asimismo, Citlalli Hernández afirmó que la soberanía nacional no puede quedar sujeta a acuerdos realizados en lo que calificó como “lo oscurito” con agencias extranjeras.

César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua (cortesía )

Maru Campos culpó a César Jáuregui por el ingreso de agentes de la CIA

El 14 de octubre de 2026, Maru Campos responsabilizó públicamente al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por el manejo del caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo en la Sierra Tarahumara.

En entrevista con Latinus, la gobernadora afirmó que funcionarios de la Fiscalía estatal actuaron por su cuenta y le ocultaron información sobre la participación de los agentes estadounidenses.