Lilia Aguilar, diputada federal, acusó que la Fiscalía de Chihuahua detuvo a César Jáuregui este sábado para dejarlo fuera de las elecciones 2027 y utilizarlo como “un chivo expiatorio”.

De acuerdo con la información, César Jáuregui aspiraba a la candidatura del PAN por Chihuahua capital, pero el partido le estaría negando su participación.

La diputada Lilia Aguilar señala que la detención de César Jáuregui fue un movimiento político del PAN para negarle la participación en las elecciones 2027 y librar al gobierno panista.

“Así paga el PAN”. Lilia Aguilar, diputada federal

¿Buscan dejar fuera a César Jáuregui de elecciones 2027? Esto dice Lilia Aguilar (Captura de pantalla)

Lilia Aguilar cuestiona motivo de la detención de César Jáuregui

Elementos de la Policía estatal detuvieron la mañana de este sábado 17 de octubre a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por su presunta relación en el caso de los agentes de la CIA.

César Jáuregui fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, pero Lilia Aguilar puso en duda este motivo.

Lilia Aguilar, diputada federal de la bancada del PT, acusó que el PAN “no puede bajarlo de la contienda”, por lo que buscó una vía para dejarlo fuera y “librarse”.

La diputada Lilia Aguilar hizo énfasis en que el PAN está utilizando a César Jáuregui, como un chivo expiatorio, argumentando que esa es la manera en la que paga el partido.

Lilia Aguilar cuestiona motivo de la detención de César Jáuregui (Cortesía)

César Jáuregui buscaba candidatura en Chihuahua pese a no tener apoyo del ejecutivo estatal

Hace unos días, César Jáuregui dio a conocer que se había registrado como aspirante del PAN para contender por la alcaldía de Chihuahua, pese a no contar con el apoyo del ejecutivo estatal.

César Jáuregui dijo que se mantendría firme al proyecto del PAN y anticipó que esta sería una etapa llena de confrontación y dificultades, pero se dijo preparado para encabezar la defensa del partido en la demarcación.

Asimismo, señaló que esperaba ataques contra su persona, su trayectoria y su equipo, tanto de afuera como dentro del mismo partido, aunque no señaló o dijo nombres.