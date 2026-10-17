Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) se congregaron este sábado 17 de octubre afuera de las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua para expresar su respaldo a César Jáuregui Moreno, detenido durante la mañana, en medio de las tensiones por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua en 2027.

Durante la movilización, los asistentes lanzaron consignas como “¡Maru escucha, el PAN está en la lucha!”, “¡Hasta donde tope con César Jáuregui!” y “¡Queremos a César!”, mientras esperaban el inicio de la audiencia judicial.

La concentración ocurre en un momento de definiciones internas en el PAN de Chihuahua, particularmente por la selección de quien buscará la Presidencia Municipal de la capital del estado.

Detención de César Jáuregui ocurre en medio de disputa interna del PAN

El exfiscal César Jáuregui Moreno ha manifestado su intención de participar en la contienda por la candidatura municipal y ha defendido que la selección se realice mediante mecanismos democráticos, abiertos a la militancia y a la ciudadanía.

El pasado martes, durante una reunión convocada por el Comité Directivo Municipal del PAN para consultar posibles alianzas electorales, un grupo de militantes, entre ellos simpatizantes de Jáuregui, pidió establecer reglas claras antes de definir las candidaturas y rechazó una posible imposición.

La tensión también aumentó tras las declaraciones de la gobernadora Maru Campos sobre los acontecimientos relacionados con un operativo contra un presunto narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal.

El exfiscal César Jáuregui respondió públicamente que había actuado conforme a sus responsabilidades y defendió las decisiones tomadas, al asegurar que volvería a actuar de la misma manera si se encontrara nuevamente ante las mismas circunstancias.

La detención del exfiscal César Jáuregui, ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, generó nuevas reacciones entre sectores del panismo chihuahuense.

Santiago de la Peña también figura entre los aspirantes

Entre los perfiles que buscan participar en el proceso para elegir la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua se encuentra Santiago de la Peña, actual secretario general de Gobierno, junto con otros militantes panistas.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN señaló el viernes 16 de octubre que tanto César Jáuregui como Santiago de la Peña continuaban dentro del proceso interno y que no existía una definición anticipada de la candidatura.

Las consignas dirigidas a la gobernadora, Maru Campos durante la concentración reflejaron el desacuerdo de los manifestantes con lo ocurrido y trasladaron al exterior del recinto judicial las diferencias que atraviesan la vida interna del partido.

Mientras continúa el proceso judicial, la situación del exfiscal mantiene la atención sobre la disputa interna del PAN en Chihuahua, las reglas para seleccionar candidaturas y la organización del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Los simpatizantes congregados afuera del Tribunal reiteraron su respaldo al exfiscal, a la espera de las determinaciones judiciales sobre las imputaciones formuladas por la Fiscalía y las posibles medidas cautelares.