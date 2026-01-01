El director general del ISSSTE, Martí Batres, lanzó una dura crítica en contra de Diego Fernández de Cevallos por medio de un mensaje en el que recordó a Francisco Barrio.

Lo anterior debido a que en su publicación, acusó al ex legislador de adoptar un enfoque permisivo en el Partido Acción Nacional (PAN), ante los actos del oficialismo encabezado décadas atrás por el PRI.

Martí Batres critica a Fernández de Cevallos por darle la espalda a Francisco Barrio

Al compartir un mensaje en el que se pronunció por la muerte de Francisco Barrio, el director General del ISSSTE, Martí Batres, lo reconoció por haber sido una figura combativa dentro del PAN.

“Murió Francisco Barrio. Fue parte de una generación de panistas que luchó contra los fraudes electorales que les hizo el PRI en los años 80 en Chihuahua y otras regiones del país” Martí Batres

Sin embargo, en su publicación el funcionario acusó que a Francisco Barrio, quien dijo, luchó contra los fraudes electorales que el PRI les hizo en los años 80, le dieron la espalda varias figuras de peso dentro de Acción Nacional.

En específico, mencionó al ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, pues acusó que el también ex legislador federal, le cerró las puertas en 1988 al inaugurar una una alianza con el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari .

Lo anterior debido a que recordó que el también ex legislador, le dio la espalda a otro perfil de valor en el PAN, Manuel J. Clouthier, ya que convalidó el fraude electoral que se perpetró en contra de Cuauhtémoc Cárdenas.

Martí Batres (Cortesía )

Martí Batres recuerda a Francisco Barrio como un panista de los que ya no hay

Al seguir con su remembranza sobre el ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, Martí Batres refirió que en 1993, Fernández de Cevallos inició una trama por la que el ex gobernador se acercó a él.

Con respecto a ello, recordó que en complicidad con Fernando Gómez Mont, Fernández de Cevallos impulsó una reforma al Código Penal con la que se estableció que los delitos de corrupción y de cuello blanco dejaron de ser delitos graves.

Poco menos de 10 años más tarde, en el 2001, cuándo Batres era coordinador de la bancada de izquierda, resaltó que presentó una iniciativa para que los delitos de corrupción volvieran a ser juzgados como graves.

“Era de esos panistas que lucharon contra los fraudes electorales y la corrupción. Nada que ver con la gente sin escrúpulos que terminó dominando su partido” Martí Batres

No obstante, lamentó, su iniciativa fue frenada en la Cámara de Senadores por el mismo Diego Fernández de Cevallos, entonces coordinador de la fracción parlamentaria del PAN.

Ante ello, reveló que Francisco Barrio, entonces Secretario de la Contraloría federal, le expresó su apoyo por la propuesta, por lo que concluyó, fue de un panista combativo.