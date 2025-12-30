El ex Presidente de México, Vicente Fox, ya se enteró de la muerte del exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas. Hecho que ocurrió en Houston, Texas, este 30 de diciembre.

Por lo que mediante la red social X, Vicente Fox, de 83 años de edad, publicó un video de sí mismo, expresando su sentir por la muerte de Francisco Barrio, a quien describe como:

“Un gigante en la historia de México, pero sobre todo en la democracia, la libertad, los derecho humanos y la economía del mercado” Vicente Fox

Francisco Barrio Terrazas (@MexMen / Red Social X)

Desde uno de los balcones de su casa, el político reconoce a “Pancho”, como llama cariñosamente al militante del PAN.

“Pancho fuiste uno de los pioneros que luchó para cambiar México, recuerdo a esos bravos del Norte, a toda esa pandilla que nos inspiró, gracias a ustedes tenemos un México democrático y libertario, que estamos a punto de perder” Vicente Fox

Por lo que asegurando que no dejará que su lucha se pierda con su muerte, Vicente Fox asegura que el partido tomará la estafeta y enfrentará los retos que se presenten para mantener la democracia en México, donde actualmente gobierna Morena.

Finalmente, desea que al exgobernador de Chihuahua, de 1992 a 1998, le vaya bien en su camino.

“Pancho que te vaya muy bien, estamos contigo donde quiera que estés” Vicente Fox

Pancho fue un hombre de carácter firme, convicciones claras y amor genuino por México. De esos que no se esconden, que dicen lo que piensan y trabajan de frente. Su paso dejó huella: en su gente, en su comunidad y en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo.



Hoy se va un… pic.twitter.com/S7N2Y5Twm8 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) December 30, 2025

Así como desea que su familia se reponga pronto de su pérdida.

“Hoy se va un mexicano valiente, pero su ejemplo permanece. Que su legado nos recuerde que este país se construye con honestidad, trabajo y compromiso con los demás. A su familia y seres queridos, mi solidaridad y un abrazo sincero. Descanse en paz, Pancho.” Vicente Fox

¿De qué murió Francisco Barrio Terrazas?

Francisco Barrio Terrazas, recientemente fue hospitalizado en Houston, Texas, por complicaciones derivadas de una enfermedad cardiaca así como de una intervención quirúrgica.

El originario de Chihuahua, tenía 75 años de edad. Hasta el momento sus familiares no han dado más información al respecto.