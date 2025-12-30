El Partido Acción Nacional dio a conocer la muerte de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua.

Una vez que concluyan las festividades por Año Nuevo, el partido del que Francisco Barrio Terrazas fue militante, realizará diversos homenajes póstumos en su honor.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién fue Francisco Barrio Terrazas?

Francisco Barrio Terrazas fue un empresario, funcionario público y político. Se afilió al Partido de Acción Nacional (PAN) el 16 de enero de 1982.

Una década después, en 1992, fue electo gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, puesto que ocupó hasta 1998.

Hoy su nombre suena fuerte en medios sociales por su muerte, la cual tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025.

Francisco Barrio Terrazas (@MexMen / Red Social X)

¿Qué edad tenía Francisco Barrio Terrazas?

Francisco Barrio Terrazas nació en Chihuahua, Chihuahua, el 25 de noviembre de 1950. Murió el 30 de diciembre de 2025. Tenía 75 años de edad.

¿Quién es la esposa de Francisco Barrio Terrazas?

Francisco Barrio Terrazas se casó con Hortensia Elvira Olivas Aguirre, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Barrio Terrazas?

Escorpión era el signo zodiacal de Francisco Barrio Terrazas.

¿Cuántos hijos tiene Francisco Barrio Terrazas?

Francisco Barrio Terrazas tuvo cinco hijos con su esposa Hortencia Olivas; dos de ellos murieron en un trágico accidente que tuvo lugar en 1992.

Le sobreviven tres hijas: Marcela, Cecilia y Adriana.

¿Qué estudió Francisco Barrio Terrazas?

Francisco Barrio Terrazas es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se tituló como Contador Público.

En esta misma institución obtuvo una maestría en Administración de empresas.

Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua (@MexaBlog / Red Social X)

¿En qué ha trabajado Francisco Barrio Terrazas?

Previo a adentrarse de lleno en la política, Francisco Barrio Terrazas se desempeñó en varios puestos, fue:

Ejerció en la Empresa Empacadora Chihuahuense.

Fue Vicepresidente del Centro Patronal del Norte.

Presidente del Centro Empresarial de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Director general de la empresa Consultores en Planeación del Norte.

Director general de la empresa Administración Profesional de Negocios.

Administrador regional en Chihuahua.

Contador general del INFONAVIT en Chihuahua.

Director de Sistemas Municipales del municipio de Juárez.

Dentro de la política:

Se afilió al PAN en 1982

En 1983 se desempeñó como Presidente Municipal de Ciudad Juárez.

De 1992 a 1998 fue Gobernador de Chihuahua, convirtiéndose en el primer gobernador de oposición en la historia del estado luego de años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el 2000 fue Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo de México, bajo la administración de Vicente Fox, de 83 años de edad.

Fue Consejero estatal y nacional del PAN.

En 2009, fue nombrado embajador de México en Canadá al Senado de la República.

Francisco Barrio Terrazas (@MexMen / Red Social X)

Muere Fancisco Barrio Terrazas

El PAN dio a conocer la muerte de Francisco Barrio Terrazas, la cual tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025, en Houston, Texas.

Se sabe que Francisco Barrio Terrazas estuvo varios días hospitalizado por complicaciones derivadas de una enfermedad cardiaca así como de una intervención quirúrgica.

Compañeros y amigos del exgobernador de Chihuahua, como Felipe Calderón, han expresado sus condolencias vía redes sociales.