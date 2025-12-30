Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua, murió este 30 de diciembre a la edad de 75 años.

A través de la red social X, el Partido Acción Nacional (PAN), informó sobre su muerte:

“El Partido Acción Nacional y su presidente, Jorge Romero Herrera, lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Francico Barrios Terraza, exgobernador de Chihuahua y distinguido militante panista. Descanse en paz” Partido Acción Nacional (PAN)

¿De qué murió Francisco Barrio Terrazas?

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua.

Sin embargo, de acuerdo con lo publicado por el portal Puente Libre, recientemente, Francisco Barrio Terrazas estuvo hospitalizado en Houston, Texas, por complicaciones derivadas de una enfermedad cardiaca así como de una intervención quirúrgica.

Se espera que en las próximas horas sus familiares den información al respecto.

Por otra parte, Daniela Álvarez, Presidenta del PAN en Chihuahua, dio a conocer que se realizarán diversos homenajes póstumos a Francisco Barrio, una vez que pasen las festividades de Año Nuevo.

Cabe señalar que éste se desempeñó como gobernador del estado de Chihuahua de 1992 a 1998.

Fue una figura destacada del PAN en su entidad y en el país. Su gestión como gobernador representó la primera alternancia política en Chihuahua tras décadas de gobiernos priistas.

Durante su periodo implementó políticas de modernización administrativa y desarrollo económico.

Felipe Calderón reacciona a la muerte de Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua

Felipe Calderón Hinojosa, de 63 años de edad, quien se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012, lamentó la muerte de Francisco Barrio Terrazas.

Mediante la red social X, expresó su sentir sobre la muerte de quién fue su compañero, pero también amigo:

“Con sorpresa y dolor me entero de la muerte del queridísimo y admirado Francisco, “Pancho” Barrio. Luchador por la democracia junto a su paisano don Luis Alvarez. Durante mi gobierno fue embajador en Canadá. Un fuerte abrazo a Tencha, a sus hijos y nietos” Felipe Calderón Hinojosa

A él se le une, Elías Lixa, coordinador de diputados del PAN, quien dice atesora su labor dentro del partido y lo describe como “testimonio de la incansable lucha por la democracia”.