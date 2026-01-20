Mario Delgado respalda a Francisco Garduño tras su llegada a la SEP

Mario Delgado respaldó a Francisco Garduño tras confirmarse este 19 de enero de 2026 su llegada a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Fue el propio titular de la SEP quien compartió que la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Francisco Garduño como nuevo Director General de Centros de Formación para el Trabajo.

Incorporación de Francisco Garduño ayudará a la reforma educativa: Mario Delgado

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, Mario Delgado respaldó la llegada a la SEP de Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM).

El secretario de Educación se refirió a Garduño como un “funcionario ejemplar”, de quien señaló su experiencia resultará fundamental para los avances de la reforma a la educación Media Superior que se lleva a cabo con el Bachillerato Nacional.

De acuerdo con Mario Delgado, la incorporación a la SEP del exdirector del INM por parte de la presidenta Sheinbaum suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior, la cual se alinea con los objetivos del Plan México, así como con los polos de desarrollo para el bienestar.

Se espera que Francisco Garduño asuma a la brevedad posible sus nuevas funciones al frente de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), sin que se revelaran más detalles al respecto.

Esto toda vez que ya sostuvo su primera reunión con Mario Delgado, con la intención de afinar detalles para la integración del funcionario.