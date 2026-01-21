La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Francisco Garduño no tiene ningún proceso judicial pendiente y ello fue clave para su nuevo puesto en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en derecho, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, ya no está bajo proceso de ningún tipo y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto… y con Mario se tomó esa decisión” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este 21 de enero ante las reacciones por su nombramiento como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.

Claudia Sheinbaum dijo que además de que Francisco Garduño no tiene ningún proceso en su contra, es doctor en Derecho y sobresalió entre otros perfiles para tomar el puesto.

La decisión se tomó en conjunto con el titular de la SEP, Mario Delgado, dijo Claudia Sheibaum.

Francisco Garduño y el incendio en el que murieron 40 migrantes

Francisco Garduño fue titular del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando ocurrió un incendio el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por el accidente murieron 40 personas ya que a pesar del incendio fueron dejados encerrados bajo llave.

Organizaciones en contra de nombramiento de Francisco Garduño en la SEP

Organizaciones como Fundación Para la Justicia e Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) aseguraron que Francisco Garduño sigue imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

De esa manera, se posicionaron en contra del nombramiento del funcionario en la SEP y dijeron que se manda un mensaje alarmante sobre verdad, justicia y rendición de cuentas.