El extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, pidió disculpas públicas a las familias de las 40 personas que murieron por el incendio en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Esta acción de Francisco Garduño es en cumplimiento con una orden emitida por un juez federal, quien como parte de una resolución penal, solicitó al exfuncionario emitir una disculpa por los hechos ocurridos en 2023.

“Les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y sus familia que vieron cambiar su vida para siempre”. Francisco Garduño

Pese a esta, colectivos y familiares se manifestaron en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde exigieron justicia a las autoridades.

Francisco Garduño pide disculpas públicas a familias tras incendio en Ciudad Juárez

Hoy 26 de septiembre de 2025, Francisco Garduño pidió disculpas a las familias de todas las víctimas del incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En su discurso, Francisco Garduño reconoció que el incendio provocó “secuelas” que cambiaron la vida de las víctimas, por lo que calificó estos hechos como “inaceptables y reprochables”.

El extitular del INM reconoció que ningún discurso podrá cambiar los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023, en tanto reiteró y externó una disculpa a todas las víctimas.

Francisco Garduño (Juan Ortega Solís/Cuartoscuro / Juan Ortega Solís)

Familias exigen justicia por el incendio en Ciudad Juárez ante disculpa de Francisco Garduño

Previo a que se llevara a cabo la disculpa pública por parte de Francisco Garduño, familiares de las víctimas se manifestaron a las afueras de un Puerto fronterizo en Ciudad Juárez.

Señalaron que el discurso del exfuncionario “no es una solución” a nada, reiterando la necesidad de una investigación exhaustiva de los hechos.

Acusaron que lo sucedido no solo cambió la vida de las víctimas, sino también de todas aquellas personas que perdieron a un familiar.

Tal es el caso de una mujer originaria de El Salvador, quien reprochó que su esposo murió en el incendio, por el cual ahora sus hijos no podrán ver a su padre.