Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó el nombramiento de Víctor Hugo Borja como nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Fue una decisión que tomó el secretario de Salud. Cofepris es una institución importante ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos, alimentos, en fin…” Claudia Sheinbaum. Cofepris

De esa manera, Víctor Hugo Borja sustituye Armida Zúñiga, quien tenía poco más de un año en el cargo.

Claudia Sheinbaum detalla cambios en Cofepris para garantizar eficiencia

Claudia Sheinbaum recordó que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se priorizó el combate de la corrupción.

Con el cambio se pasa a una etapa de eficiencia pues “también tiene que ser una institución eficiente que pueda dar los resultados”.

Claudia Sheinbaum señala que David Kershenobich hizo el cambio en Cofepris

David Kersehnobich dijo que consideró importante hacer un cambio en Cofepris por lo que él fue quien ejecutó la acción.

El cambio se hizo efectivo a partir de este 1 de enero de 2026, luego de que fue nombrada en octubre de 2024.

Victor Hugo Borja y su carrera médica

Aunque Víctor Hugo Borja tiene una carrera médica amplia, su exposición mediática se dio durante la pandemia de Covid-19.

Como director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabajó en coordinación de atención médica y en brigadas de vacunación.