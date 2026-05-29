Mario Delgado, secretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), promete cambios en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y adelanta que analiza democratizar el instituto.

“La presidenta de la república Claudia Sheinbaum ha propuesto algo que no se había hecho en la historia del instituto, consultar a la comunidad para designación de la próxima dirección general” Mario Delgado

El secretario de educación compartió un video donde menciona que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se impulsarán acciones para democratizar el IPN.

Los estudiantes del IPN compartieron un pliego petitorio con varios puntos, entre ellos, la destitución de Arturo Reyes-Sandoval y más presupuesto.

Mario Delgado promete cambios en el IPN por instrucciones de Sheinbaum

Los estudiantes del IP demandan una reunión con Mario Delgado, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, y la Secretaría de Gobernación.

Mario Delgado aseguró que está analizando las peticiones de los estudiantes del IPN y promete un plan integral que fortalezca la operación de la institución.

“Las y los estudiantes han alzado la voz por demandas que merecen respeto, son causas justas” Mario Delgado

Es decir, analizarán aumentar el presupuesto para mejora la infraestructura de las escuelas del IPN, así como la contratación de más profesores y procurar que haya los insumos necesarios en laboratorios.

El secretario de educación asegura que se buscan soluciones y estudian una ampliación presupuestal y que los recursos generados por el IPN regresen al instituto.

Mario Delgado se compromete a mantener comunicación con la comunidad politécnica con la intención de resolver y sin manipulaciones.

Claudia Sheinbaum propone que la comunidad del IPN elija a su director

Mario Delgado reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que la comunidad del IPN sea quien elija al próximo director general.

Sin embargo, Mario Delgado no mencionó si se destituirá a Arturo Reyes-Sandoval como lo solicitan los estudiantes del IPN.

Por lo pronto, se diseñara un mecanismo para que la consulta para elegir al siguiente director del IPN sea real ordenada y transparente.

“Democratizar al politécnico significa escuchar a las bases, construir con las bases, dejar que la institución se mire en su propio espejo y se reconozca” Mario Delgado

Mario Delgado invitó a la comunidad politécnica a trabajar y encausar la vía del diálogo con las y los estudiantes que siguen en paro, por lo que pide que se deje de obstaculizar el trabajo del Canal 11.

Los estudiantes quieren que el compromiso de la SEP y las otras instituciones sea oficial en un evento público y esto se transmitan en un canal público.