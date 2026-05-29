La tarde de este jueves 28 de mayo se reportó una pelea entre los legisladores Zenyazen Escobar y Carlos Gutiérrez en la Cámara de Diputados, mientras se discutían diversos temas.

Videos en redes sociales muestran que el enfrentamiento comenzó de manera verbal y escaló rápidamente; incluso, otros diputados y personal del recinto tuvieron que intervenir.

Zenyazen Escobar y Carlos Gutiérrez protagonizan pelea en Cámara de Diputados

De acuerdo con información, la pelea se desató cuando Carlos Gutiérrez agredió verbalmente a Zenyazen Escobar llamándolo: “Pinche estríper, trepador”, a lo que el morenista reaccionó rápidamente.

Tras la ofensa de Carlos Gutiérrez, Zenyazen Escobar se puso en posición de pelea exigiendo al diputado del PRI que en ese mismo momento tuvieran un enfrentamiento a golpes.

Pelea entre Zenyazen Escobar y Carlos Gutiérrez en la Cámara de Diputados (Captura de pantalla)

Miembros de la bancada de Morena intervinieron para evitar que el problema escalara, pero la diputada Ana González solicitó en tribuna que se le hiciera una prueba antidoping.

Ana González, diputada del PRI, argumentó que la reacción de Zenyazen Escobar no era normal, por lo que podría estar en estado etílico.

El diputado de Morena, Zenyazen Escobar, negó estar consumiendo alcohol durante la sesión del periodo extraordinario, pidió que se revisara su termo para verificar y exigió una disculpa por la acusación.

Los legisladores se levantaron de sus curules y nuevamente hubo desorden en la Cámara de Diputados, por lo que Kenia López Rabadán les exigió que se portaran a la altura de su cargo: