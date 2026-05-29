Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunciaron que acudirán al Monumento a la Revolución este domingo 31 de mayo de 2026 para buscar directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su informe.

“Si, es correcto (buscaremos a claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución) hasta le momento no se ha tenido el acercamiento…. Vamos a seguir plantados (en Canal Once)” Estudiantes del IPN

Tras una semana de mantener tomadas las instalaciones de Canal Once, los jóvenes insisten en que no dialogarán con ninguna otra autoridad y que la reunión debe ser pública.

Su principal demanda sigue siendo la destitución del director Arturo Reyes Sandoval, mientras aseguran que continuarán con las protestas hasta obtener una respuesta oficial.

Estudiantes del IPN siguen esperando diálogo a una semana de tomar Canal Once

Los estudiantes del IPN siguen teniendo como una de sus principales demandas la destitución del director Arturo Reyes Sandoval, aunque en semanas anteriores la presidenta Claudia Sheibaum lo calificó como una eminencia.

Aunque el equipo de Mario Delgado aseguró que se presentaron ante los estudiantes. Ellos lo desmintieron y aseguran que no fue así.

A los micrófonos de Ciro Gómez Leyva los estudiantes dijeron que se van a mantener en las instalaciones de Canal Once que ya llevan una semana tomadas.

Aclararon que no se niegan al diálogo pero quieren hacerlo con quien realmente se comprometa a realizar las acciones planteadas en su pliego petitorio.

Claudia Sheinbaum prepara informe en el Monumento a la Revolución

Claudia Sheinbaum tendrá un informe o ejercicio de rendición de cuentas a dos años de haber ganado las elecciones de presidencia y se espera la llegada de diversos grupos de apoyo.

La cita es a las 10:00 horas del domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución. La sede no fue en el Zócalo debido a la instalación del fan fest por el Mundial 2026.