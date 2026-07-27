Mario Delgado advirtió sobre los riesgos que el uso excesivo de inteligencia artificial, redes sociales y teléfonos celulares puede generar en niñas, niños y adolescentes, al influir en una etapa decisiva de su desarrollo.

“Está comprobado que los adolescentes que checan las redes sociales son más sensibles, más reactivos a la aprobación de los demás, de sus padres y a veces están más atentos que a su propio veredicto porque cuando ponemos una tecnología en las manos de un adolescente, esa tecnología entre también en una etapa decisiva en su desarrollo” Mario Delgado, titular de la SEP

Durante la mañanera del 27 de julio de 2026, acompañado por especialistas, el titular de la Secretaría de Educación Pública destacó que el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana busca fortalecer la conciencia digital más que modificar planes de estudio.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la preocupación de padres y llamó a proteger la salud digital infantil.

“Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes, para proteger esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de redes y del teléfono celular puede tener implicaciones de por vida” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Habrá cambios en el sistema educativo por el uso de IA y redes sociales? Esto respondió Mario Delgado

Mario Delgado fue cuestionado sobre la posibilidad de modificar el sistema educativo mexicano ante el avance de la inteligencia artificial y el uso excesivo de redes sociales.

Al respecto, respondió que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana ya está basado en el trabajo comunitario y colaborativo.

Mario Delgado explicó que el enfoque actual prioriza proyectos desarrollados por las y los estudiantes, por lo que, más que modificar los planes de estudio, el objetivo es fortalecer la concientización sobre el uso responsable de la tecnología entre toda la sociedad.

En ese sentido, el titular de la SEP añadió que se trata de una responsabilidad compartida que va más allá de prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica.

“No es un tema de plan de estudios. Lo que está planteando la Presidenta y el Gobierno de México es un tema que nos compete a todas y todos. Tenemos que hacer conciencia de qué estamos enfrentando” Mario Delgado, titular de la SEP

La presentación contó con la participación de especialistas como:

Tania Jiménez García, maestra en Orientación Psicológica y especialista en prevención de adicciones.

Lucía Magis-Weinberg, doctora en Neurodesarrollo e investigadora de la Universidad de Washington.

Sheinbaum reconoce preocupación de padres de familia por el uso de redes sociales

En el mismo tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que cerca del 70% de los padres de familia manifiestan preocupación por el uso de redes sociales entre menores de edad.

La mandataria señaló que el uso excesivo de redes sociales, plataformas digitales y teléfonos celulares durante la infancia y la adolescencia puede afectar una etapa clave del desarrollo cerebral, por lo que consideró necesario fortalecer las medidas de protección.

Incluso, sostuvo que las afectaciones derivadas del uso excesivo de estas herramientas pueden acompañar a niñas, niños y adolescentes durante gran parte de su vida.

Finalmente, Claudia Sheinbaum insistió en que, más que imponer una prohibición general del uso de teléfonos celulares en las escuelas, el reto consiste en generar una conciencia colectiva sobre el uso responsable de la tecnología.