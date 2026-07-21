El Parlamento de Francia aprobó este 21 de julio una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, siendo el primer país de la Unión Europea en adoptar esta medida.

El mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó la iniciativa como fundamental para proteger a niños y adolescentes, de un entorno digital que ha comparado con una “jungla”.

¿En qué consiste la ley de Francia que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años?

La prohibición de Francia sobre el acceso a redes sociales a menores de 15 años se ejecutará de forma progresiva en dos fases fundamentales.

Emmanuel Macron sobre la prohibición de redes sociales (Especial)

A partir del 1 de septiembre de 2026, al inicio del curso escolar, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en ninguna red social.

Posteriormente, las plataformas en Francia tendrán un plazo de cuatro meses, hasta enero de 2027, para identificar y cerrar las cuentas que pertenezcan a estos niños y adolescentes.

En general, la responsabilidad recaerá directamente sobre las empresas tecnológicas, que deberán emplear sistemas de verificación de edad aprobados por el gobierno francés.

Además, la ley refuerza la desconexión digital al prohibir el uso de teléfonos móviles en entornos escolares.

Con una votación de 279 votos a favor y 81 en contra, la legislación surge ante la creciente preocupación por el impacto de redes sociales en la salud, seguridad y el bienestar de los adolescentes.

La prohibición de Francia de redes sociales a menores de 15 años contará con algunas excepciones

La ley de Francia que prohíbe el acceso de redes sociales a menores de 15 años contempla algunas excepciones, permitiendo enciclopedias y plataformas educativas.

Por su parte servicios como YouTube o WhatsApp, la prohibición se aplicará a funciones sociales (comentarios o canales), pero no necesariamente a la mensajería o visualización de vídeos.

Con esta decisión, Francia se suma a una tendencia global de regulación iniciada por Australia, que ya prohíbe las redes sociales a menores de 16 años, y Reino Unido, que planea medidas similares.

Mientras tanto, la Comisión Europea supervisará que esta ley sea compatible con el marco legal comunitario mientras trabaja en sus propias directrices.