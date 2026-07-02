Durante una reunión encabezada por la senadora Susana Harp Iturribarria y el diputado federal Eruviel Ávila Villegas, presidentes de las comisiones de Ciencia del Senado y la Cámara de Diputados, legisladores respaldaron el análisis para regular el uso de redes sociales e inteligencia artificial (IA) entre niñas, niños y adolescentes.

La propuesta forma parte del anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó abrir un debate nacional sobre el tema una vez que concluya el Mundial de Futbol 2026.

Congreso inicia agenda conjunta para analizar la regulación de la IA y fortalecer la ciencia

Como parte de estos trabajos, las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado y de la Cámara de Diputados celebraron su primera reunión bicameral, con la que dieron inicio a una agenda conjunta enfocada en impulsar el desarrollo científico, la innovación y la política tecnológica del país.

Durante la sesión participó la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien presentó algunos de los proyectos estratégicos del Gobierno federal.

Entre ellos el automóvil eléctrico Olinia, el programa de semiconductores Kutsari y la supercomputadora Coatlicue, que busca convertirse en la de mayor capacidad de América Latina.

Ávila explicó que el análisis sobre la regulación de la IA y las redes sociales tiene como finalidad proteger a niñas, niños y adolescentes, sin limitar el acceso a las nuevas tecnologías ni establecer mecanismos de censura.

El legislador sostuvo que el reto consiste en construir un marco normativo que permita aprovechar los beneficios de estas herramientas digitales, al tiempo que reduzca los riesgos para la población infantil y juvenil.

Comisiones de Ciencia impulsarán una política tecnológica para México

Por su parte, Susana Harp destacó que la ciencia, la tecnología y la innovación son pilares para fortalecer la investigación, incrementar la competitividad del país y avanzar hacia una economía basada en el conocimiento.

A la reunión también asistieron la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, legisladores de ambas cámaras y representantes de instituciones académicas y centros de investigación.

Con este encuentro quedaron formalmente iniciados los trabajos coordinados entre el Senado y la Cámara de Diputados para revisar iniciativas relacionadas con la política científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que serán discutidas durante el actual periodo legislativo.