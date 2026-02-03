Tras el doble feminicidio de su tía y su prima, Eugenia Delgado y Sheila Amezcua, el diputado Felipe Delgado pidió justicia y conocer las causas de los asesinatos en Colima.

“Sí pedimos que se esclarezca y sobre todo, cómo pasó y el móvil”. Felipe Delgado, diputado del Partido Verde

Fue el sábado 31 de enero cuando se dio a conocer la muerte de la tía y prima del diputado del Partido Verde, así como del secretario de Educación Pública, Mario Delgado , dentro de su domicilio.

Felipe Delgado pide justicia por feminicidio de su tía y de su prima en Colima

Desde Colima, el diputado del Partido Verde Felipe Delgado pidió que el asesinato de su tía y prima se esclarezca, más allá del abatimiento de los tres presuntos perpetradores, ya que afirma, se debe saber qué pasó.

En este tenor, Felpe Delgado apuntó que la familia tiene que saber cómo pasó y el móvil que llevó al doble feminicidio, tras el ingreso de hombres armados en su vivienda de Placetas Estadio, en la capital de Colima.

"Pedimos que se esclarezca y, sobre todo, cómo pasó y el móvil", solicitó el diputado federal del PVEM, Felipe Delgado, ante los asesinatos de su tía Eugenia "Queña" Delgado y su prima Sheila ocurridos el pasado sábado en la madrugada en Colima. pic.twitter.com/B04CNRNH66 — Oscar Adrián (@OscarAdrianL) February 3, 2026

El diputado ecologista señaló que de momento las autoridades no han dado más actualizaciones sobre la investigación, aunque Felipe Delgado aseveró que confía en que darán con los responsables.

Felipe Delgado también recordó con cariño a su tía “Queña”, Eugenia Delgado, quien les hacía pastel el día de su cumpleaños.

Diputado Felipe Delgado despidió a su tía Eugenia Delgado y su prima Sheila Amezcua en Colima

Las palabras del diputado Felipe Delgado fueron expresadas durante el sepelio de Eugenia Delgado y Sheila Amezcua en Colima, el domingo 1 de febrero, en su misa de despedida.

Aseveró que toca acompañar a su tía y prima en los servicios religiosos como es la costumbre, además de señalar que Eugenia Delgado era muy querida en la comunidad.

Al lugar también acudió el titular de la SEP; sin embargo, no emitió nuevas declaraciones sobre las muertes de su tía y prima tras pronunciarse en sus redes sociales.