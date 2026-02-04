La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, designó al teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Fabián Ricardo Gómez asumió su nuevo puesto con el objetivo de recuperar la paz en Colima.

En sustitución del contraalmirante Gerardo Romero Santana, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo fue designado como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad de Colima.

A través de sus redes sociales, Indira Vizcaíno Silva destacó que la designación de Fabián Ricardo Gómez Calcáneo corresponde a la necesidad de avanzar con mayor velocidad hacia la recuperación de la paz en Colima.

Indira Vizcaíno Silva se mostró confiada de que el compromiso y profesionalismo de Fabián Ricardo Gómez Calcáneo ayudarán a cumplir con los objetivos de su gobierno.

“Fabián Ricardo, como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que nuestro pueblo exige y merece. Confiamos en que, con profesionalismo, compromiso, constancia y coordinación, nos ayudará a cumplir este objetivo” Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima

En su mensaje, Indira Vizcaíno Silva agradeció el trabajo del Contralmirante Gerardo Romero Santana , quien estuvo al frente de la SSP hasta el día de hoy.

“Reconozco y agradezco al contralmirante Gerardo Romero Santana por su trabajo y entrega al frente de esta dependencia” Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima

La salida de Gerardo Romero Santana y la llegada de Fabián Ricardo Gómez Calcáneo marcan un nuevo ciclo en la estrategia de seguridad de Colima.

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo es el cuarto cambio en la titularidad de la SSP de Colima

Indira Vizcaíno Silva reconoció que el cambio en la SSP se da porque existe una crisis de violencia en Colima.

Este es el cuarto cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la administración de Indira Vizcaíno Silva.

El primer nombramiento recayó en Manuel Llerandi Ruiz, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2022.

Posteriormente, Héctor Alfredo Castillo Báez asumió el puesto, desempeñándose como titular de la SSP de 2022 a 2025.

Después Gerardo Romero Santana y ahora Fabián Ricardo Gómez Calcáneo.

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo cuenta con formación en la Secretaría de Marina (Semar).

Se desempeñó anteriormente como Comisario General de Seguridad Pública en Atizapán de Zaragoza.

Donde implementó estrategias de vigilancia por cuadrantes y obtuvo reconocimientos por la mejora en la percepción de seguridad.