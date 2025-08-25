La ex esposa de Emilio Lozoya, Marielle Helene Eckes, logró ganar un caso contra la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesta defraudación fiscal.

De acuerdo con el juez de control, la acusación carece de méritos, por lo que negó la orden de aprehensión solicitada por la FGR contra Eckes.

La Fiscalía señala a la ex esposa de Emilio Lozoya por el delito de defraudación fiscal equiparada por no reportar ingresos de mayo a agosto de 2013, recordó Reforma.

Marielle Helene Eckes: “Datos de prueba insuficientes” juegan a favor de ex esposa de Emilio Lozoya

La FGR solicitó una orden de aprehensión en contra de Marielle Helene Eckes, de nacionalidad alemana, por defraudación fiscal equiparada.

Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Juan Morales Nieves, negó a la FGR la orden de aprehensión, en cumplimiento a una sentencia de amparo.

De acuerdo con el juez, la imputación en contra de la ex esposa de Emilio Lozoya no procede, ya que no era contribuyente en las fechas en que le atribuyeron el delito.

Esto debido a que la Fiscalía acusa a Marielle Helene Eckes de no reportar ingresos del 13 de mayo al 21 de agosto de 2013; sin embargo, la ex pareja de Lozoya se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes el 8 de noviembre de 2013.

Por ello, el juez Morales determinó que “los datos de prueba resulta insuficientes para establecer con claridad el detrimento”, toda vez que el análisis de la FGR data de fechas anteriores a su registro de RFC.

“Los datos de prueba resultan insuficientes para establecer con claridad el detrimento que Marielle Helene Eckes realizó contra el fisco federal, ya que se cuantificó durante todo el año 2013, a pesar de que, de las constancias procesales, se aprecie que Marielle Helene Eckes se ubicó hasta el 8 de noviembre de 2013, dentro de la hipótesis legal para contribuir al gasto público. Circunstancia que genera incertidumbre respecto a la cuantificación real del monto del perjuicio realizado al fisco federal” Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Juan Morales Nieves,

En este sentido, no se puede acreditar “a título de probabilidad el hecho contrario a la norma, de ahí que se niega la orden de aprehensión”.

FGR reclama a Marielle Helene Eckes más de 900 mil pesos de impuestos

De acuerdo con la acusación de supuesta defraudación fiscal contra Marielle Helene Eckes, la ex esposa de Emilio Lozoya debe al erario más de 900 mil pesos.

Se trata de un total de 909 mil 400 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que derivan de un dictamen del Servicio de Administración Tributaria (SAT) donde señalan que en el plazo citado Eckes obtuvo ingresos por 3 millones 184 mil 200 pesos y no declaró ISR.

Esta reclamación obtuvo una orden de aprehensión contra Marielle Helene Eckes expedida por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el 25 de octubre de 2019.

Sin embargo, la ex esposa de Emilio Lozoya obtuvo un amparo para la reposición del procedimiento que fue impugnado por la FGR.

Cabe señalar que, aunque Marielle Helene Eckes logró ganar en el caso de supuesta defraudación fiscal a la FGR, aún cuenta con una orden de aprehensión por el caso Odebrecht, del que se le imputa:

Asociación delictuosa

lavado de dinero

Con información de Reforma