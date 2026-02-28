La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jorge Yáñez Polo, contador de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción y defraudación fiscal.
De acuerdo con la información, el excontador de Emilio Lozoya fue detenido en el estado de Querétaro y sería trasladado a la Ciudad de México (CDMX) para seguir su proceso penal.
FGR detiene a Jorge Yáñez Polo, excontador de Emilio Lozoya
Fuentes revelaron a Proceso que, durante un operativo de la noche del viernes 27 de febrero, fue detenido Jorge Yáñez Polo, excontador de Emilio Lozoya, por elementos de la FGR.
Jorge Yáñez Polo está acusado de presunta defraudación fiscal por un monto superior a 28 millones de pesos, derivado del incumplimiento del pago de impuestos entre 2014 y 2018.
En 2020, Jorge Yáñez Polo compareció ante un juez mediante videollamada, debido a la pandemia con covid-19, y se le ordenó presentarse en los juzgados del Reclusorio Norte para su ingreso.
Sin embargo, el excontador de Emilio Lozoya no se presentó y las autoridades emitieron una orden de aprehensión en su contra; desde entonces, Jorge Yáñez Polo era prófugo de la justicia.
Tras su captura en Querétaro, Jorge Yáñez Polo, excontador de Emilio Lozoya, será trasladado a CDMX para presentarse ante un juez que defina su situación jurídica por los delitos que se le acusan.