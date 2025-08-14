Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex, fue detenido en Estados Unidos al ser investigado por su supuesto papel en un esquema de corrupción vinculado al caso Odebrecht y a Emilio Lozoya.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 14 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la detención de Carlos Treviño Medina en Estados Unidos y refirió que su captura “tiene que ver con el caso Odebrecht, con las denuncias de Lozoya”.

Asimismo, Sheinbaum señaló que Treviño Medina se encuentra en proceso de ser deportado a México.

¿De qué acusan a Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex?

Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex, fue traicionado por Emilio Lozoya, su antecesor en la dirección de la petrolera mexicana y figura clave en el caso Odebrecht.

Lozoya presentó una denuncia o “criterio de oportunidad” en la que acusó a Carlos Treviño Medina de recibir un soborno por alrededor de 4 millones de pesos, lo que lo implicó como parte del esquema de corrupción.

El soborno que habría recibido Treviño Medina sería para favorecer un contrato con la constructora Odebrecht sobre el proyecto de la planta de Etileno XXI por medio de su filial Braskem.

Por la denuncia de Lozoya, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Carlos Treviño Medina por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Carlos Treviño Medina: ¿Cuándo y dónde fue detenido el ex director de Pemex?

La orden de aprehensión contra Carlos Treviño Medina fue ordenada por un juez luego de que, en septiembre de 2021, no se presentó a una audiencia judicial y lo declaró “en rebeldía”.

A su vez, al estar prófugo, la FGR solicitó una ficha roja de Interpol para localizarlo en el extranjero. Aunque en agosto de 2023, la organización canceló la ficha roja, por posibles violaciones al debido proceso y falta de garantías para un juicio justo.

Dos años después, Treviño Medina fue detenido este miércoles 13 de agosto de 2025 en Estados Unidos y se espera que próximamente sea deportado a México para enfrentar las acusaciones en su contra.