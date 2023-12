En torno al caso Odebrecht de Emilio Lozoya, se confirmó el divorcio del exdirector de Pemex con Marielle Helen Eckes, quien se encuentra prófuga de la justicia en Alemania por asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Emilio Lozoya, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Norte de México por el desvío de recursos del caso Odebrecht y Agronitrogenados, buscaba la libertad provisional en una audiencia cuando fue revelada la noticia.

El caso de Emilio Lozoya y Odebrecht se basa en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países de América Latina.

Odebrecht es un conglomerado brasileño de ingeniería y construcción y lo que la investigación reveló fue que está empresa repartió sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de:

En el caso de México, Odebrecht entregó sobornos por 10.5 millones de dólares (más de 182 mil millones de pesos, según el precio del dólar actual) para ganar contratos de obra pública.

La noticia del divorcio entre Emilio Lozoya y Marielle Helen Eckes se reveló en medio de una audiencia sobre el caso Odebrecht, en la cual el exdirector de Pemex buscaba obtener la libertad provisional.

De acuerdo con Reforma, Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Emilio Lozoya, presentó un documento de una cuartilla y media redactado en alemán en el que se detalló la disolución matrimonial.

Sin embargo, la autenticidad del documento generó desconfianza en los fiscales federales, pues consideraron necesaria la verificación de la autenticidad y traducción del documento.

“Si bien hace referencia a la existencia de un expediente de divorcio, no tenemos el expediente completo. El documento dice que no aplica a pensiones, suponemos que pensiones alimenticias, por lo tanto, ¿cómo es posible que diga el documento que no hay compensaciones alimenticias? Existen además bienes afectos en un divorcio”

Fiscal Kirstian Javier Jiménez Hernández