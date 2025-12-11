Un tribunal federal le negó el amparo a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien buscaba suspender el proceso iniciado en su contra por el delito de corrupción.

Con esta decisión, Emilio Lozoya deberá seguir enfrentando el proceso penal en su contra por haber comprado a sobreprecio una planta chatarra de Agronitrogenados al empresario acerero Alonso Ancira Elizondo.

Emilio Lozoya buscaría evitar ser acusado de lavado de dinero

El Tribunal Colegiado declaró improcedente la petición de Emilio Lozoya para frenar la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la compra de la planta valuada en 475 millones de pesos.

Pemex (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Se especula que Emilio Lozoya había presentado dicho amparo para que el proceso no llegue a la etapa intermedia, pues la FGR buscaría acusarlo por el delito de lavado de dinero.

Incluso, en su demanda argumentó que el empresario Alonso Ancira cubrió la reparación del daño por la venta de la planta de Agronitrogenados, situación que lo beneficia de hacer alguna reparación económica.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado señaló que no es válido asumir que porque uno de los coimputados ya garantizó la reparación del daño, los demás resulten beneficiados, pues la responsabilidad solidaria no puede aplicarse como una regla general en estos casos.