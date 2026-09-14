Margarita González, gobernadora de Morelos, informó que ya se trabaja para esclarecer el feminicidio de Claudia Tacoronte y envió sus condolencias a la familia de la estudiante española asesinada en Cuautla.

A través de un video en redes sociales, la gobernadora Margarita González señaló que la Fiscalía de Morelos ya habría abierto una carpeta de investigación por el asesinato de Claudia Tacoronte bajo el protocolo de feminicidio.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México

Margarita González asegura que habrá justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte

La gobernadora Margarita González lamentó el feminicidio de Claudia Tacoronte y manifestó su solidaridad con sus familiares, amigos y compañeros de la universidad, asegurando que habrá justicia.

“Queremos expresar nuestro más sentido pésame por el asesinato, por el feminicidio de Claudia Tacoronte, sucedido en Cuautla, Morelos”. Margarita González

Margarita González afirmó que el gobierno de Morelos mantiene seguimiento al caso desde que ocurrió y que existe coordinación con la Fiscalía de Morelos para avanzar en las investigaciones.

Asimismo, informó que las autoridades estatales mantienen comunicación con el Consulado de España, debido a que Claudia Tacoronte era una estudiante española que hacía un intercambio en Morelos.

Información preliminar señala que el asesinato de Claudia Tacoronte estuvo relacionado con un presunto asalto. La estudiante corrió hacia la Casa de la Cultura de Morelos para buscar ayuda, pero el agresor la habría seguido.

El gobierno de España ha exigido esclarecer el caso. Ante esto, Margarita González aseguró que las autoridades llegarán hasta las últimas consecuencias para hacer justicia por el asesinato de Claudia Tacoronte.