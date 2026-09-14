Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad colabora en las investigaciones por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, Morelos, mientras realizaba una estancia académica en México.

“Está en contacto ya Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de este lamentable homicidio. Está ayudando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),el gabinete de seguridad, la Fiscalía del Estado de Morelos y ya está la Secretaría de Relaciones Exteriores en contacto con el Consulado de España” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del 14 de septiembre de 2026, la presidenta de México señaló que las autoridades federales brindan apoyo a las indagatorias encabezadas por la Fiscalía de Morelos para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El caso ha generado indignación tanto en México como en España, donde distintas instituciones han exigido justicia para la joven universitaria, víctima de feminicidio.

Sheinbaum lamenta asesinato de joven española en México

El crimen de Claudia Tacoronte ocurrió durante el fin de semana en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, y la Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo los protocolos de feminicidio correspondientes por la muerte violenta de una mujer.

La estudiante, perteneciente a la Universidad de Granada, llevaba alrededor de un mes en México como parte de su intercambio académico; tras conocerse el asesinato, instituciones educativas de México y España condenaron los hechos y exigieron que se esclarezca el crimen.

Comunicado de la Universidad de Granada ante el feminicidio de Claudia Tacoronte (Universidad de Granada)

Comunicado de la Universidad de Granada ante el feminicidio de Claudia Tacoronte (Universidad de Granada)

El Consulado General de España en Ciudad de México también mantiene comunicación con las autoridades mexicanas para dar seguimiento al caso y brindar apoyo a la familia de la joven.

Con la intervención del Gabinete de Seguridad, el gobierno federal se suma al seguimiento de las investigaciones encabezadas por las autoridades de Morelos para esclarecer el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte.