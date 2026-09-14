José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, expresó sus condolencias a la familia de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en Morelos, México.

“Quiero trasladar a sus familiares, con los que estamos en contacto desde el Ministerio de Exteriores, todas mis condolencias” José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

Durante una visita oficial a Andorra, José Manuel Albares señaló que el Ministerio de Exteriores mantiene contacto con los familiares de la Claudia Tacoronte Aguilera y aseguró que el Gobierno español dará seguimiento al caso de feminicidio.

José Manuel Albares pide justicia por Claudia Tacoronte

El canciller español José Manuel Albares, afirmó que las autoridades de España buscan que los hechos sean esclarecidos “hasta el final” y que los responsables del asesinato de Claudia sean llevados ante la justicia.

Albares también informó que el Consulado General de España y la Embajada en México se encuentran plenamente movilizados para brindar atención a los familiares de la estudiante y acompañar el proceso.

“Queremos esclarecer los hechos hasta el final y que los responsables sean llevados ante la justicia”. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España

Claudia Tacoronte, originaria de Canarias y alumna de la Universidad de Granada, se encontraba en México realizando un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven fue asesinada el sábado en Cuautla, Morelos y la Fiscalía estatal investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio, mientras continúan las indagatorias para determinar las circunstancias del crimen.

El feminicidio de Claudia Tacoronte provocó consternación tanto en México como en España en donde la Universidad de Granada condenó el crimen y distintas instituciones españolas han exigido una investigación transparente que permita hacer justicia por la estudiante.