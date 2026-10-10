El partido político PAN designó oficialmente a Marco Bonilla como su nuevo coordinador estatal para la llamada iniciativa de Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad.

Este nombramiento fue entregado de manera directa por el dirigente nacional de la organización, Jorge Romero, durante un acto público.

Con esta designación, la dirigencia nacional busca fortalecer su presencia y estrategia local en dicha demarcación rumbo a las elecciones del 2027.

Jorge Romero nombra a Marco Bonilla como coordinador del PAN en Chihuahua rumbo a 2027

Este sábado 10 de octubre, Marco Antonio Bonilla Mendoza fue nombrado coordinador estatal del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo al 2027.

🔵 #Chihuahua | El PAN ya tiene coordinador estatal para la llamada Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad: Marco Bonilla (@SoyBonillaMarco) recibió el nombramiento de manos del dirigente nacional del partido, Jorge Romero (@JorgeRoHe).



“Hoy venimos a levantarle el brazo… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 10, 2026

Recibió la designación como Coordinador Estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, asumiendo la coordinación de las estructuras políticas y de organización del partido en Chihuahua.

El acto fue encabezado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acompañado por la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez, y el dirigente municipal en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco Rodríguez.

Entre los asistentes confirmados destacaron el senador Ricardo Anaya Cortés, la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el excandidato a la jefatura de gobierno de la CDMX, Santiago Taboada.

La dirigencia partidista estimó una asistencia de entre 5,000 y 15,000 personas, espacio en el cual también se entregaron nombramientos a 280 representantes generales de las estructuras panistas en la frontera.

Marco Bonilla es nombrado coordinador del PAN en Chihuahua rumbo a 2027 (@JorgeRoHe / X )

Marco Bonilla se compromete tras asumir como coordinador estatal del PAN en Chihuahua

Tras asumir su nuevo cargo como coordinador estatal del PAN en Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza pronunció una serie de mensajes centrados en la frontera, los recursos naturales del estado y la estrategia política rumbo a 2027.

Afirmó categóricamente que “Ciudad Juárez no tiene dueño, es de cada juarense” y de quienes todos los días salen a trabajar, emprender y construir el desarrollo de la ciudad.

Confirmó además que fijó su residencia de trabajo en Ciudad Juárez para recorrer sus calles, comercios y colonias de manera permanente.

Detalló que asume la responsabilidad con la misión de defender en Chihuahua cuatro pilares fundamentales:

La patria, la familia y la libertad.

A Ciudad Juárez como la frontera más relevante del país.

El campo chihuahuense.

El agua y los recursos hídricos de la entidad

Anunció el inicio de foros ciudadanos y reuniones vecinales en Ciudad Juárez y en los 67 municipios de Chihuahua para recoger propuestas directamente de la población sobre seguridad pública, pavimentación e infraestructura, oportunidades para jóvenes, protección a las mujeres e inversión para generar empleos mejor remunerados.

Adelantó que el PAN solicitará la acreditación de organizaciones internacionales de América Latina y Estados Unidos para actuar como observadoras electorales en Ciudad Juárez y en la Sierra Tarahumara.