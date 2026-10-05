René Chavira Venzor rindió protesta como alcalde de la ciudad de Chihuahua, tras la licencia aprobada a Marco Bonilla rumbo a las elecciones 2027.

En el marco de la sesión de Cabildo de este 5 de octubre, René Chavira Venzor asumió formalmente la conducción del ayuntamiento.

El mandato que cubrirá será hasta 2027 cuando terminaba originalmente el segundo periodo del alcalde emanado del Partido Acción Nacional (PAN): Marco Bonilla quien irá para las elecciones de 2027.

René Chavira rinde protesta como alcalde de Chihuahua tras licencia de Marco Bonilla

René Chavira Venzor se comprometió a ejercer su cargo conforme a la Constitución y las leyes durante su toma de protesta como alcalde de Chihuahua.

El nuevo alcalde se comprometió a dar continuidad a programas, obras y servicios que actualmente se proporcionan a la ciudadanía con la licencia de Marco Bonilla para contender en el proceso interno del PAN.

Chavira Venzor era secretario del Ayuntamiento de Chihuahua y había desarrollado su trabajo en distintas áreas.

René Chavira toma cargo de presidente municipal suplente

En 2024, René Chavira Venzor fue elegido como parte de la planilla de Marco Bonilla para ser suplente de la presidencia municipal en caso de requerirlo.

La experiencia de René Chavira Venzor ha sido en las mesas de planeación, proyectos empresariales y estrategia de desarrollo económico.

El funcionario es ingeniero Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua y cuenta con un posgrado en Gestión Pública Aplicada