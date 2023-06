Como parte de su campaña de Morena, el excanciller Marcelo Ebrard se reunió con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y causó polémica por una foto perturbadora que publicó.

A través de su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard compartió una fotografía en la que se le ve saludando de mano a una especie de maniquí médico, quien se encontraba sentado con ropa clínica.

“Saludando a un paciente artificial”, expresó Marcelo Ebrard en su tuit del cuarto día de campaña.

Saludando a un paciente artificial pic.twitter.com/VHSLBx0lV6 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 22, 2023

Usuarios critican a Marcelo Ebrard por foto con “paciente artificial”

Tras su publicación con el maniquí médico o “paciente artificial”, usuarios de redes sociales criticaron a Marcelo Ebrard por considerarla perturbadora y falsa.

Una usuaria le expresó que no es necesario hacer tantas gesticulaciones en las fotos, porque podría generar pena ajena incluso entre sus propios simpatizantes.

“Marcelo, no es necesario hacer tantas caras en las fotos, no sé quien lo está asesorando y por qué no le ha dicho que puede llegar a causar cringe, incluso a los que simpatizamos con usted”, escribió.

Algunos, recordaron cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitó un hospital en Cuernavaca, Morelos, durante un simulacro de atención a pacientes Covid-19 en junio de 2020 y lo compararon con la foto publicada por Ebrard Casaubón.

Eres patético igual que tu patrón pic.twitter.com/4SdbZV9Luv — 1 Libelula ® (@1Libelula1971) June 22, 2023

En este sentido, otro usuario recordó cuando el expresidente Enrique Peña Nieto también visitó un hospital y saludó a un paciente artificial que se encontraba rescostado en una cama. “Same vibes”, dijo.

“Marcelito ya andas muy forzado, bajale tantito!”, expresó otro de los internautas.

Elecciones 2024: ¿Cómo va Marcelo Ebrard rumbo a la encuesta interna de Morena?

Marcelo Ebrard es una de las corcholatas de Morena que busca la presidencia de México en las próximas elecciones 2024.

De acuerdo con el tracking diario de la encuesta Metrics MX hoy 22 de junio, Marcelo Ebrard va en segundo lugar en intención del voto entre los simpatizantes morenistas con un 23.8%.

Marcelo Ebrard sólo está debajo de Claudia Sheinbaum que tiene 30.5% y se encuentra por encima de: