Gerardo Fernández Noroña negó de forma categórica que tenga la intención de declinar por Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena, de cara a las elecciones 2024.

Así lo rechazó Gerardo Fernández Noroña luego de que comenzó a circular una versión en la que se indicaba que estaría contemplando la posibilidad de abandonar su proyecto para apoyar a Claudia Sheinbaum.

A pesar de que salió en defensa del Partido del Trabajo (PT) al sostener que no está en sus planes la declinación, sí balconeó al instituto político al revelar que no le han dado dinero.

El diputado con licencia es uno de los aspirantes de Morena por la sucesión presidencial, luego que el partido se hizo de una nueva victoria con la cual gobernará 23 de los 32 estados.

Entrevistado en el noticiario radiofónico de Azucena Uresti, Gerardo Fernández Noroña negó que vaya a declinar por Claudia Sheinbaum en la carrera para obtener la candidatura presidencial.

Este 21 de junio, el diputado con licencia respondió a las versiones en las que se indicaba que la dirigencia del PT, estaría negociando una declinación a favor de Claudia Sheinbaum.

Al respecto, Gerardo Fernández Noroña dijo que no hay, ni habrá, ninguna intención de abandonar sus aspiraciones de competir como una de las 6 corcholatas por la candidatura en las elecciones 2024.

En el mismo sentido, advirtió que si bien agradece el apoyo del PT para presentarlo como uno de los contendientes, cualquier decisión sobre su proyecto corresponde exclusivamente a él.

No obstante, insistió en que en ningún momento ha pasado por su mente la idea de declinar su candidatura a favor de alguno de los otros aspirantes que participan en la contienda.

Incluso, Gerardo Fernández Noroña aseguró que no puede pensar en una declinación a favor de Claudia Sheinbaum, debido a que se dijo confiado de que la va a derrotar.

Si bien Gerardo Fernández Noroña agradeció el respaldo que le ha brindado el PT en la contienda interna para las elecciones 2024, balconeó al partido al revelar que no le ha dado dinero.

Luego de asegurar que no declinará por nadie, porque les va a ganar a todos, el diputado con licencia señaló que hasta este 21 de junio no le han depositado los recursos que se le prometieron.

Y es que dijo que hasta la fecha no ha recibido el depósito de 5 millones de pesos que la dirigencia nacional del PT, garantizó que le iba a hacer para que realice su campaña.

A pesar de ello, indicó que confía en que sí se le entregue el dinero, aunque expuso que el partido sí lo han apoyado pagando hospedajes, gasolina e incluso le proporcionaron un automóvil.

“¡Nombre! ¿Qué me van a depositar? No me han depositado ni un clavo, ya sabes que el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Yo espero que sí (se deposite el dinero), están cubrieron el hospedaje, la gasolina y hoy me mandaron una camionetita Nissan”

Gerardo Fernández Noroña