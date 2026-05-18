La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, considerado el complejo médico más grande del sureste mexicano y Centroamérica actualmente.

El nuevo hospital brindará atención médica gratuita a un millón 200 mil personas sin seguridad social y consolida la incorporación de Yucatán al sistema IMSS Bienestar.

Durante la inauguración en Mérida, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el complejo médico contará con tecnología especializada, medicamentos gratuitos y servicios de salud para población vulnerable.

Hospital O’Horán fortalecerá servicios médicos especializados en Yucatán

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que el hospital requirió una inversión superior a 5 mil millones de pesos para su construcción.

La nueva unidad médica posee capacidad para realizar mil 400 cirugías mensuales, además de ofrecer más de mil consultas diarias mediante 43 especialidades disponibles actualmente.

Claudia Sheinbaum inaugura Hospital de Especialidades Dr. Agustín O’Horán (Gobierno de México)

El complejo hospitalario cuenta con más de 650 camas y 16 quirófanos equipados, fortaleciendo la infraestructura sanitaria disponible para habitantes de Yucatán y estados cercanos actualmente.

Las autoridades federales señalaron que el proyecto permitirá regularizar a 2 mil 500 trabajadores de salud y generar 3 mil nuevas plazas médicas permanentes.

Además, el hospital incorporará a mil 500 especialistas para ampliar la cobertura médica gratuita impulsada por el modelo IMSS Bienestar en la región sureste del país.

El ingeniero Meilor Marduk Chávez Martínez indicó que la construcción generó mil 643 empleos directos y mil 250 indirectos durante el desarrollo integral del proyecto hospitalario.

El gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que la inauguración representa una nueva etapa para la salud pública estatal y fortalecerá atención gratuita en Yucatán durante 2026.