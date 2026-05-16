Por medio de un mensaje que compartió en redes, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó su respaldo a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, para que esté al frente de la ONU.

“Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas” Claudia Sheinbaum

En su publicación, Claudia Sheinbaum resaltó que el viernes 15 de mayo sostuvo un encuentro con la aspirante al cargo, de quien destacó diversas características y cualidades.

De la misma forma, recordó que ante el destape de las aspiraciones de Michele Bachelet para relevar a António Guterres como Secretaria General de la ONU, México le expresó su respaldo.

Claudia Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet; reitera respaldo para que presida la ONU

De cara al proceso de selección del nuevo nuevo Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó su intención de competir por el cargo.

Ante ello, desde el 2 de febrero de 2026, la presidenta de México Claudia Sheinbaum le manifestó su respaldo como parte de una postura regional conjunta de la mano de Brasil y Chile.

Meses más tarde, el viernes 15 de mayo, Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo a Michele Bachelet, debido a que sostuvo un encuentro con la aspirante en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet (@Claudiashein/X )

Sobre la reunión, la presidenta de México compartió un mensaje por medio de sus redes sociales, en el cual insistió en que apoya sus aspiraciones para que encabece la ONU.

De la misma forma, indicó que quien ha sido presidenta de Chile en 2 periodos, es una "mujer brillante" a quien se le reconoce por ser una “promotora de la paz con desarrollo y justicia”.

México expresó apoyo a Michelle Bachelet desde febrero

El 2 de febrero de 2026, Michelle Bachelet destapó sus aspiraciones para ser la nueva secretaria General de la ONU, candidatura que respaldaron México, Brasil y Chile como parte de un apoyo conjunto regional.

Pese al retiro del apoyo chileno por parte del presidente José Antonio Kast, México y Brasil mantuvieron firme su respaldo a Michelle Bachelet, destacando la importancia de una voz latinoamericana en la ONU.

México respaldará la candidatura de Michelle Bachelet ante la ONU (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En abril de 2026, a través de la SRE, México reiteró públicamente su apoyo a la ex mandataria chilena y aclaró que se trata de un respaldo político y diplomático, no económico en busca de fortalecer la candidatura.

El 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Michelle Bachelet y aprovechó para dejar en claro que su administración mantiene su apoyo a la candidatura.