El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió sanciones contra el PRI y su dirigente nacional, Alejandro Moreno, por presuntas calumnias en contra de Morena.

Fue la Comisión de Quejas y Denuncias del INE la que determinó las sanciones consecuencia de expresiones en sus redes sociales personales y del partido.

Tras el comunicado de su resolución, Alejandro Moreno expresó su inconformidad, acusando que es censura, además de señalar que se estaría protegiendo a Morena.

INE sanciona al PRI por presuntas calumnias contra Morena

Mediante comunicado, el INE informó que se determinó procedente adoptar medidas cautelares contra el PRI y su dirigente, Alejandro Moreno, por diversas publicaciones.

INE sanciona al PRI por presuntas calumnias contra Morena (INE)

Esto tras denuncia de Morena que declaró que dichas publicaciones tienen “expresiones presuntamente calumniosas”, las que el INE analizó y confirmó tras sesión extraordinaria.

Morena apuntó en su denuncia que las palabras utilizadas por el PRI y Alejandro Moreno lo vinculan falsamente en al menos nueve publicaciones en las redes del partido y su dirigente.

Por lo que el INE determinó como procedente la queja, las cuales Alejandro Moreno confirmó que serían el retiro de las publicaciones de sus redes sociales.

Ya que el INE afirma, las mismas podrían constituir la imputación de hechos falsos en perjuicio de Morena, aunque descartó establecer tutela preventiva para futuros eventos.

Alejandro Moreno acusa censura del INE tras medidas cautelares

Tras emitir las sanciones, Alejandro Moreno arremetió contra el INE y acusó que la resolución fortalece la censura además de limitar la crítica política para proteger a Morena.

“La libertad no se negocia y la verdad no se elimina mediante un acuerdo administrativo. Vamos a defender a México con la razón, con la ley y con toda la fuerza de nuestras convicciones”. Alejandro Moreno, senador y dirigente del PRI

Definió como inaceptable que el INE se dedique a perseguir las palabras en lugar de defender la libertad de expresión, lo que podría reflejarse en las próximas elecciones.

Alejandro Moreno también sentenció que la democracia no se fortalece silenciando a la oposición como el PRI, ni convirtiendo a las instituciones en un escudo.