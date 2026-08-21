La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Campeche, investiga a 32 exfuncionarios de Alejandro Moreno por presunto desvío de recursos.

Por tal motivo, las autoridades de Campeche citarán a diversos exsecretarios y directores de dependencias durante la gestión del priísta Alejandro Moreno para que comparezcan ante un juez federal.

Citarán a declarar a 32 exfuncionarios de Alejandro Moreno por el presunto desvío de 300 mdp en Campeche

Las autoridades del estado de Campeche han iniciado un proceso judicial en el que se investiga a 32 exfuncionarios de Alejandro Moreno por el presunto desvío de al menos 300 millones de pesos.

Las indagatorias apuntan al desmantelamiento de un esquema financiero que operó de manera sistemática a lo largo de cinco años.

Investigan a 32 exfuncionarios de Alejandro Moreno por presunto desvío en Campeche (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, se emplearon empresas fantasmas y compañías factureras con domicilios fiscales en la Ciudad de México (CDMX) y Campeche.

El objetivo era simular operaciones financieras y así distribuir los fondos de recursos públicos de manera irregular.

Autoridades de Campeche aseguran que este presunto mecanismo afectó directamente a 12 instituciones locales, provocando un millonario daño patrimonial en la entidad.

El expediente se integró formalmente gracias a las auditorías de los propios organismos fiscalizadores de Campeche, derivando en acusaciones de peculado y otros ilícitos contra la gestión de Alejandro Moreno.

Se tiene programado que las audiencias para definir la situación jurídica de los implicados inicien durante el mes de agosto 2026 y continúen en lo que resta del año.