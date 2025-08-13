Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano de Santiago Taboada, fue uno de los funcionarios cesados de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con el contralor Arturo Serrano Meneses.

El pasado viernes 8 de agosto, agentes de la FGR encabezaron un operativo en la sede del Órgano Interno de Control (OIC) en la Ciudad de México y notificaron a Arturo Serrano Meneses y a sus colaboradores de los procesos de responsabilidad administrativa en su contra.

Todos ellos son señalados de posibles actos de corrupción dentro de la FGR y la investigación en su contra data al menos desde abril de 2025.

Arturo Serrano Meneses: Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano de Santiago Taboada, fue destituido de la FGR presunta corrupción

Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano mayor de Santiago Taboada Cortina, fue incluido dentro de los funcionarios que habrían incurrido en actos de corrupción, por lo que fueron destituidos junto con Arturo Serrano Meneses, titular del OIC de la FGR.

La investigación contra el contralor Arturo Serrano Meneses, Santiago Taboada Cortina y otros 8 colaboradores son por:

delitos contra la administración de justicia

tráfico de influencias

omisiones graves

Además de cometer presuntas irregularidades en el manejo de información pública y protección de datos personales.

Dentro de la FGR, el hermano mayor de Santiago Taboada se desempeñaba como titular de la Unidad de Control y Evaluación, cuya función principal es “coadyuvar con el diseño de estrategias que permitan el fortalecimiento de una cultura de autocontrol y autoevaluación del control interno; promover y dar seguimiento al fortalecimiento de la mejora de la gestión, así como prevenir actos de corrupción”.

Las tareas fundamentales de la Unidad que estaba a cargo de Sergio Agustín Taboada Cortina son:

Establecer en coordinación con la Fiscalía General de la República, mecanismos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Intervenir en los actos de entrega–recepción de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República.

Coordinar la emisión del Código de Ética de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la procuración de justicia, así como mantenerlos actualizados.

Vigilar, en colaboración con las autoridades competentes el cumplimiento de las normas de control interno, fiscalización, integridad, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción en la Fiscalía General de la República.

Evaluar la suficiencia y efectividad del Control Interno Institucional establecido.

¿Quién es Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano de Santiago Taboada?

Sergio Agustín Taboada Cortina es hermano mayor de Santiago Taboada, ex candidato del PAN a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Es hijo de Sergio Agustín Taboada González y María Gabriela Guadalupe Cortina Flores.

Sus hermanos son Gabriela del Carmen, licenciada en Educación Primaria; Javier, licenciado y maestro en Letras Clásicas por la UNAM; y Santiago Taboada, quien actualmente es consejero nacional del PAN.

Sergio Agustín Taboada Cortina es licenciado en Contaduría por la Universidad Panamericana.

Respecto a su trayectoria profesional, no existen registros públicos de cargos políticos, administrativos o públicos como su hermano menor, fuera del que desempeñó en la FGR.