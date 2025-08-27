El Partido Verde rechazó los rumores sobre supuestas maniobras contra el PAN para evitar que presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Ante el inicio del segundo año de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión el próximo 1 de septiembre de 2025, en la Cámara de Diputados se prepara el relevo para dirigir la mesa directiva, actualmente presidida por Sergio Gutiérrez Luna, de Morena.

Sin embargo, Morena no será el partido que nuevamente lidere la Cámara de Diputados, ya que en apego a la Ley Orgánica, la mesa directiva se deberá rotar entre las principales fuerzas políticas, de manera decreciente cada año.

Debido a que Morena es la mayor fuerza política y ya presidió la mesa directiva, la presidencia de la Cámara de Diputados deberá ser ocupada, en el segundo año de la Legislatura, por el PAN.

En un tercer año, la mesa directiva le corresponderá al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al ser la tercera fuerza política de la Cámara de Diputados.

Partido Verde rechaza maniobras para impedir llegada del PAN a la presidencia de la Cámara de Diputados

El relevo de la mesa directiva dio pie a acusaciones de la oposición de presuntas maniobras de Morena y partidos aliados para que el PAN no ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados.

Se había especulado que Morena trasladaría 16 diputados a la bancada del Partido Verde para convertirlo en la segunda fuerza política y así llegara a la presidencia de la Cámara de Diputados este 1 de septiembre.

Esto ya fue rechazado por el Partido Verde, pues el coordinador en San Lázaro, Carlos Alberto Puente, aseveró que respetarán el acuerdo en la Cámara de Diputados para que este año legislativo el PAN ocupe la presidencia.

“Nosotros vamos en el sentido de respetar la ley y el acuerdo fundacional. El Partido Verde le correspondería el tercer año de la Legislatura presidir la Cámara de Diputados y es en lo que nosotros estamos y nos mantenemos”. Carlos Alberto Puente

Aunque el diputado morenista, Ricardo Monreal, aseguró que Morena respetará el acuerdo, Jorge Romero, dirigente del PAN, sostuvo que es posible que “la hagan cansada” porque no quieren “entregarla” a la oposición, pero confía en que van a respetar la ley.

Carlos Alberto Puente Salas, diputado del PVEM (Galo Cañas / Cuartoscuro)

¿Quién del PAN podría presidir la Cámara de Diputados?

La propuesta del PAN sobre quién será el o la diputada que presidirá la Cámara de Diputados parece estar ya definida.

Jorge Romero declaró para Grupo Fórmula que su perfil forzosamente será una mujer, por lo que el paso lógico o la favorita hasta el momento es Kenia López Rabadán, actualmente vicepresidenta de la Cámara de Diputados.