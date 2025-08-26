La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a cabo su conferencia mañanera de hoy martes 26 de agosto de 2025 en vivo desde Palacio Nacional.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dará inicio en punto de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

El tema principal de la mañanera de hoy martes 26 de agosto de 2025 será la audiencia de Ismael “el Mayo” Zambada en Estados Unidos donde se declaró culpable.

Sobre dicha audiencia, la presidenta de México reaccionaría a la sentencia de cadena perpetua que recibiría el ex líder del Cártel de Sinaloa.

Asimismo podría responder a los rumores sobre preocupaciones en el gobierno federal por la revelación de sobornos de “el Mayo” a políticos mexicanos.

Otro tema que sería mencionado es el acuerdo entre México y Estados Unidos para extraditar a más líderes del narcotráfico.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciaría por la propuesta de Rubén Moreira para frenar nombramientos de embajadores como “favores políticos”.

Nota en desarrollo. En breve más información...