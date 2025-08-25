Tras declararse culpable, autoridades de Estados Unidos lanzaron una amenaza a los posibles sucesores de “el Mayo” Zambada en el Cártel de Sinaloa: “Los vamos a encontrar”; este fue su mensaje.

Este lunes 25 de agosto 2025, a poco más de haber sido detenido, Ismael “el Mayo” Zambada se declaró culpable en una corte federal de Nueva York, todavía de momento sin sentencia pero con la advertencia de morir en prisión.

Tras la declaratoria de culpabilidad del principal líder del Cártel de Sinaloa, considerado como terrorista en Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi ofreció una conferencia de prensa en donde celebró la audiencia de “el Mayo” Zambada.

Estados Unidos amenaza a posibles sucesores del Mayo Zambada en el Cártel de Sinaloa: “Los vamos a encontrar”

Durante la conferencia de prensa que dio el Departamento de Justicia tras la audiencia de “el Mayo” Zambada, el titular de la DEA (Administración de Control de Drogas), Terry Cole, amenazó a posibles sucesores del Cártel de Sinaloa.

“Cazaremos a los líderes de estas organizaciones” amenazó Terry Cole a posibles sucesores en el Cártel de Sinaloa, ya que continuarán desmantelándolas para evitar el narcotráfico que ha matado millones en Estados Unidos.

Terry Cole también señaló que así sea “uno a la vez”, Estados Unidos llevará a los líderes del narcotráfico como “el Mayo” Zambada ante la justicia, por lo que no se detendrán hasta entonces.

Esto fue repetido por el director de operaciones del FBI, Chad Yarbrough, quien señaló que la declaratoria del Mayo Zambada es un mensaje también para todos los líderes o sucesores en el Cártel de Sinaloa.

Mientras que el fiscal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding enfatizó para los sucesores del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones del narcotráfico que los van a encontrar para llevarlos ante la justicia de Estados Unidos.

Estados Unidos afirma que Cártel de Sinaloa está decapitado tras declaración del Mayo Zambada

Las autoridades de Estados Unidos celebraron la declaratoria de “el Mayo” Zambada ya que ahora el Cártel de Sinaloa “está decapitado” como resaltó el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella.

Esto debido a que tanto “el Mayo” Zambada como Joaquín “el Chapo” Guzmán se encuentran “condenados”, quienes eran líderes del Cártel de Sinaloa, ya que ambos construyeron un imperio de narcotráfico.

Añadió a su vez que siguen sumándose cargos a “el Mayo” Zambada consecuencia de su liderazgo en el Cártel de Sinaloa, tal como aceptó la mañana de hoy lunes 25 de agosto.

Por su parte, Pam Bondi añadió que la declaratoria de culpabilidad de “el Mayo” Zambada junto con la sentencia de “el Chapo” Guzmán, acerca a Estados Unidos a su objetivo de eliminar los cárteles de narcotráfico.

Y mencionó la manera en la que buscarán detener al resto de líderes del narcotráfico como los del Cártel de Sinaloa: seguir el dinero, que fue de esta manera como habrían dado con “el Mayo” Zambada.