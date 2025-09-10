Desde Estados Unidos, en la conferencia titulada ”El Estado de la Democracia en América”, Felipe Calderón lamentó que ya no habrá elecciones libres en México bajo el régimen de Morena.

En medio de las tensiones con Estados Unidos, señaló que “no hay garantías para ningún ciudadano“, pues ahora el Poder Judicial está tomado por gente sin experiencia y cercana a Morena.

Las afirmaciones de Felipe Calderón tuvieron lugar en la Universidad de ⁦Georgetown⁩, en Washington, DC, Estados Unidos, donde participaron otros conferencistas, estudiantes y maestros.

Felipe Calderón en Estados Unidos se queja: ya no habrá elecciones libres en México

Felipe Calderón mostró su preocupación por la democracia mexicana, argumentando que el poder judicial “ahora está en manos de militantes y simpatizantes” de Morena.

Sentenció que integrantes del nuevo poder judicial se desempeñaban como abogados de narcotraficantes y que incluso algunos ni siquiera cuentan con alguna experiencia mínima.

“Ya no hay garantías para ningún ciudadano”, sostuvo Felipe Calderón, añadiendo que “mucho menos” hay garantías para la oposición en el gobierno de Morena.

Sus quejas llegaron al punto máximo cuando Felipe Calderón dijo que las elecciones libres y justas están en riesgo en México . Asimismo, auguró que probablemente ya no habrá más elecciones libres en el país.

“¿Podría haber hecho más Estados Unidos por la democracia en México?“: Esto respondió Felipe Calderón

Una de las preguntas que se le cuestionó a Felipe Calderón por sus críticas al gobierno de Morena, fue: “¿Podría haber hecho más Estados Unidos por la democracia en México?“.

Debido a lo delicado del cuestionamiento, se limitó a comentar que “ no quería decir lo que los americanos pudieron hacer” por la democracia en México.

“Lo que sí está claro es que todo este proceso de demolición pasó por debajo de la nariz del embajador de Estados Unidos. No se dio cuenta de lo que estaba pasando o simplemente ignoró aquello, lo que es terrible”, acusó en referencia a Ken Salazar.