La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó la intención de ser declarada como persona non grata en Perú y aseguró que esa decisión no le importa.

En conferencia Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum recordó que recientemente recibió la visita del abogado de Pedro Castillo y señaló que desde su punto de vista, el ex mandatario peruano vivió un golpe de Estado, por lo que expresó nuevamente su solidaridad con él.

Sheinbaum subrayó que la postura de su gobierno hacia Perú es la misma que tuvo en su momento el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Claudia Sheinbaum asegura que “no le importa” ser declarada persona non grata en Perú

Al reafirmar la postura de México de que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado durante su gestión en Perú, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que sus declaraciones representen una agresión contra el gobierno peruano.

Fue entonces que la presidenta Sheinbaum refirió que “no importa” la declaración de persona non grata en Perú e, incluso, aseguró que su gobierno mantendrá su posición de solidaridad hacia Castillo.

“No es una agresión, (...) no importa (la declaración de persona non grata), nosotros vamos a mantener nuestra posición”, declaró.

Claudia Sheinbaum será declarada persona non grata en Perú por apoyo a Pedro Castillo

Este lunes, avanzó la moción en el Congreso de Perú para declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum en ese país.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción que declara persona non grata a Sheinbaum por “injerencismo político”.

“Se acuerda declarar persona non grata a la señora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, rechazando de manera enfática sus declaraciones que se interpretan como una inaceptable injerencia en asuntos internos de Perú, y una ofensa al sistema democrático nacional”, indica la moción promovida.

En consecuencia, la Comisión de Relaciones Exteriores del congreso peruano solicitó a la cancillería de Perú difundir la moción de declaración de persona non grata de la mandataria mexicana.

Pero, ¿por qué Claudia Sheinbaum será declarada persona non grata? El pasado 29 de agosto, Claudia Sheinbaum compartió una publicación en la red social X sobre su reunión con el abogado del ex presidente peruano Pedro Castillo, a quien calificó de “preso político que injustamente fue encarcelado”. Tal declaración habría causado el enojo de las autoridades de ese país.