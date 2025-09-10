La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió al gobierno de México que se cumplan las metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento del Paquete Económico 2026.

La propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Paquete Económico 2026 busca impulsar la actividad productiva y garantizar los programas de bienestar, salud, educación y vivienda social.

Ante este Paquete Económico 2026 que ya llegó al Congreso de la Unión para su análisis, la Coparmex pidió que el gobierno de México cumpla las metas en materia de crecimiento, recaudación y endeudamiento.

Paquete Económico 2026: Coparmex pide cumplimiento de metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento

A través de un comunicado, la Coparmex hizo saber al gobierno de México la importancia de que se cumpla efectivamente con las metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento establecidas en el Paquete Económico 2026.

Ello en consideración de que el paquete económico propone un gasto de 10.1 billones de pesos e ingresos de 8.7 millones, con un déficit o endeudamiento de 4.1% del PIB.

Lo anterior si se toma en cuenta un escenario optimista de entre 1.8 y 2.8% de crecimiento económico, el cual dependerá de las garantías que brinde el gobierno federal a factores como inversión, seguridad y certeza jurídica para sostener la recaudación.

La Coparmex recalcó su inquietud de que el compromiso del déficit para 2025 se esté estimando en 4.3% frente al 3.9% establecido, pero señaló como positivo que calificadoras internacionales confíen en la política fiscal de Claudia Sheinbaum.

“En este sentido, en la Coparmex consideramos esencial que el Gobierno de México sí cumpla efectivamente con las metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento que establece en el Paquete Económico 2026″. Coparmex

