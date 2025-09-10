La mañana de este martes 9 de septiembre, un avión militar de la Fuerza Aérea realizó un aterrizaje de emergencia en una de las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el aterrizaje de emergencia fue protagonizado por una aeronave CASA C-295 con matrículas FAM-3201 que pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana.

Asimismo, se indica que el avión militar tuvo que descender en una pista del AIFA, unos cuantos minutos después de que despegó de la base militar de San Lucía contigua al aeropuerto comercial.

Avión militar de la Fuerza Aérea realizó aterrizaje de emergencia en el AIFA

Un avión militar perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana con matrículas FAM-3201, aterrizó de emergencia durante la mañana de este martes 9 de septiembre en una de las pistas del AIFA.

La información que se ha emitido refiere que la aeronave modelo CASA C-295, despegó de una de las pistas de la base aérea militar número 1 de San Lucía que está justo al lado del AIFA.

Tan solo unos cuantos minutos después de despegar, el avión militar de la Fuerza Aérea Mexicana se vio obligado a regresar a tierra, pues realizó un aterrizaje de emergencia en el AIFA.

Derivado de los hechos, el vehículo aéreo sufrió daños de los que no se han agregado detalles, además de que se asegura que las personas que iban a bordo resultaron ilesas.

En redes sociales, circulan imágenes de la aeronave militar que protagonizó los hechos, así como un video en el que se aprecian los momentos en los que ocurrió el aterrizaje de emergencia.

🚨🔴 La mañana de este martes se registró un aterrizaje de emergencia de un avión CASA C-295 matrícula FAM-3201 de la Fuerza Aérea Mexicana en el #AIFA, poco después del despegue. Autoridades no reportan víctimas y la aeronave resultó con daños. pic.twitter.com/gK9UMws3wS — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) September 10, 2025

¿Por qué aterrizó de emergencia en el AIFA el avión militar de la Fuerza Aérea?

El aterrizaje de emergencia que llevó a cabo el avión militar de la Fuerza Aérea en el AIFA, se reportó hasta la tarde noche del martes 9 de septiembre, pese a que el incidente ocurrió durante la mañana.

No obstante, hasta el cierre de esta nota no se han agregado mayores detalles sobre al aterrizaje forzoso del avión militar en el AIFA, pues solo trasciende que fue debido a alguna anomalía técnica que sufrió en sus primeros momentos de vuelo.

Cabe destacar que versiones extraoficiales establecen que la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana sería una de las que participaría en el desfile militar del próximo 16 de septiembre con motivo del aniversario de la Independencia de México.

Sin embargo, debido a los daños que sufrió al descender de manera forzosa en el AIFA, los cuales se habrían presentado de forma principal en el tren de aterrizaje, el vehículo aéreo ya habría quedado descartado.