Ismael “el Mayo” Zambada pidió evitar la violencia en Sinaloa, a casi un año de la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos del Cártel de Sinaloa.

Su petición se da en el marco de su audiencia en Estados Unidos, donde el ex líder del Cártel de Sinaloa se declaró culpable de dos cargos relacionados con delitos de narcotráfico y crimen organizado.

La audiencia se celebró hoy lunes 25 de agosto en la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, en la que “el Mayo” Zambada aceptó su culpabilidad tras alcanzar un acuerdo con las autoridades.

Ismael “el Mayo” Zambada pide evitar la violencia en Sinaloa, tras declararse culpable en Estados Unidos

Tras declararse culpable de narcotráfico y crimen organizado, Ismael “el Mayo” Zambada mandó un mensaje a la población de Sinaloa para pedirles que eviten la violencia.

Este mensaje lo dio a través de su abogado, Frank Pérez, quien comunicó a la agencia AFP que “el Mayo” pidió evitar la violencia, mantener la calma y actuar con moderación ante la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos.

“Mi cliente hace un pedido a la población de Sinaloa para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia (...) derramar sangre no sirve para nada, sólo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento”. Frank Pérez sobre "el Mayo"

Cabe destacar que hasta el pasado 25 de julio, a un año de la detención de Ismael “el Mayo” Zambada, la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos había dejado un saldo de aproximadamente 1 mil 800 personas muertas en Sinaloa.

La defensa de “el Mayo” Zambada descartó que esta petición del ex líder del Cártel de Sinaloa forme parte de un acuerdo con Estados Unidos o el gobierno de México, y reiteró que el narcotraficante no dará nombres sobre cómplices o políticos sobornados.

Ismael “el Mayo” Zambada recibirá cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Ismael “el Mayo” Zambada se declaró culpable de dos cargos por narcotráfico y crimen organizado, de modo que no irá a juicio por un total de 24 cargos que enfrentaba.

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos, como la fiscal Pam Bondi, aseguraron que “el Mayo” recibirá cadena perpetua, por lo que debido a su edad (77 años), pasará el resto de su vida en la cárcel.

En su declaración, Ismael “el Mayo Zambada” admitió haber colaborado en el Cártel de Sinaloa durante 50 años, así como el soborno a políticos mexicanos cuyos nombres no fueron revelados.

El ex líder del Cártel de Sinaloa también deberá pagar un total de 15 millones de dólares, en bienes y activos. Su audiencia donde se le dictará sentencia se realizará el 13 de enero de 2026.