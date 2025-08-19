El ex panista Felipe Calderón compartió una foto junto con esposa, la diputada federal del PAN, Margarita Zavala, por su cumpleaños número 63.

La imagen fue compartida en las redes sociales de Felipe Calderón ayer 18 de agosto, por lo que el ex panista no solo agradeció la compañía de Margarita Zavala, sino también de sus 3 hijos, quienes responden a los nombres de María, Luis Felipe y Juan Pablo.

Cabe recordar que Felipe Calderón reside en España desde diciembre de 2022, fecha en la que se mudo a dicho país, en medio del juicio en Estados Unidos en contra de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue sentenciado culpable por narcotráfico.

Felipe Calderón da clases en universidad con sede en España (@FelipeCalderon )

Felipe Calderón solo recibió felicitaciones por su cumpleaños en su cuenta de X debido a bloqueo de comentarios

Ayer 18 de agosto, Felipe Calderón solo recibió felicitaciones en su cuenta de X por su cumpleaños 63, fecha que conmemoró con una foto en compañía de su esposa, Margarita Zavala.

“Muchísimas gracias a todas y todos por sus felicitaciones por mi cumpleaños. Han sido 63 años de una vida plena de bendiciones, retos, logros y mucho afecto”, escribió el ex panista en sus redes sociales.

“Gracias a Margarita Zavala, María, Luis Felipe y Juan Pablo. Gracias amigos y amigas. Un gran cumpleaños en casa”. Felipe Calderón

Sin embargo, un elemento que destacó en la cuenta de X de Felipe Calderón, es que el ex panista solo recibió felicitaciones de sus seguidores, ya que su cuenta de redes sociales mantiene un bloqueo para todos aquellos que no sean previamente seleccionados para comentar en este espacio.

Felipe Calderón recibe felicitaciones de panistas por su cumpleaños 63

También en el marco de su cumpleaños 63, ayer lunes 18 de agosto, Felipe Calderón recibió felicitaciones distintos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), quienes expresaron sus mejores deseos en redes sociales.

En este sentido, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, felicitó a Calderón por su “entrega y compromiso” que “han dejado una huella profunda” en México:

“Hoy felicito con aprecio al expresidente Felipe Calderón por su cumpleaños. Tu entrega y compromiso con México desde Acción Nacional han dejado una huella profunda. ¡Felicidades!“. Jorge Romero

Por su parte, Javier Lozano, quien fue secretario del Trabajo y Previsión Social en el sexenio de Felipe Calderón, expresó su "gratitud, cariño, respeto y admiración" hacia el ex panista:

“#AvisosParroquiales: Hoy es cumpleaños del expresidente Felipe Calderón, a quien le refrendo mi gratitud, cariño, respeto y admiración de tantos años. Le mando, asimismo, un fuerte abrazo. Felicidades”. Javier Lozano

En ese contexto, Margarita Zavala también felicitó a su esposo en redes sociales: