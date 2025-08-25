El gobierno de Estados Unidos presumió la caída de Genaro García Luna y afirmó que se trató de un golpe comparable a las detenciones de “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán Loera “el Chapo”.

Fue durante la conferencia sobre la declaratoria de culpabilidad de “el Mayo” Zambada, que el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, habló del ex funcionario mexicano.

Al resaltar el éxito del combate contra los cárteles, el director de la DEA comparó la caída de Genaro García Luna con las de “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán Loera “el Chapo”.

El lunes 25 de agosto, se celebró la audiencia de declaración de culpabilidad de Ismael “el Mayo” Zambada, en la que el líder criminal admitió los cargos que se le imputaron en Estados Unidos.

Tras ello, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre el caso y el combate que se realiza en contra de los grupos del narcotráfico.

En la conferencia, Terry Cole dijo que la caída de “el Mayo” demuestra que no hay “intocables” como afirmó, ya había quedó expuesto con Genaro García Luna y Joaquín Guzmán Loera “el Chapo”.

Es decir que para el gobierno de Estados Unidos, la detención del ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, es igual de importante que las de los capos.

Lo anterior debido a que el director de la DEA mencionó la caída de Genaro García Luna como otro de los grandes golpes que las autoridades de Estados Unidos han asestado contra los cárteles de la droga.

Así lo planteó al señalar que para derribar a “el Mayo” Zambada, se usó el mismo modelo de investigación y desmantelamiento que se empleó durante el caso del ex colaborador de Felipe Calderón.

“Lo único que queríamos era la verdad. Es el mismo modelo que usamos cuando derribamos a García Luna, cuando derribamos a El Chapo” Terry Cole. Director de la DEA

Al equiparar la caída de Genaro García Luna con las de ”el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán Loera “el Chapo”, Estados Unidos resaltó que el ex funcionario fue cercado de la misma forma que los capos.

Sobre ello, el director de la DEA, Terry Cole, refirió que para desmantelar y anular a los líderes criminales, las diversas agencias y organismos dejaron de tener en el centro el tráfico de drogas.

En cambio, Terry Cole expuso que ahora se enfocaron en ir detrás de quienes se encuentran al mando de las decisiones de los cárteles y de quienes operan las transacciones financieras criminales.

Luego de resaltar que fue bajo ese modelo que cayeron los capos y el mismo Genaro García Luna, apuntó que de esa manera también se ha conseguido “derrumbar” el mito de los líderes de los cárteles.

En específico porque refirió que a él siempre se le dijo que los capos están “fuera del alcance de la justicia estadounidense”, pero esa idea hoy quedó descartada con el caso de “el Mayo” Zambada.