La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que un país con baja inflación pero sin crédito “se queda corto”.

Claudia Sheinbaum participó en la celebración de los 100 años del Banco de México (Banxico), en donde resaltó que nuestro país cuenta actualmente con una inflación controlada, así como con una moneda fuerte.

La presidenta manifestó la necesidad de contar con entidades como Banxico, la cual ayudan a nuestro país a lograr diversos objetivos en materia económica.

Claudia Sheinbaum advirtió: “País con baja inflación pero sin crédito se queda corto”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que un país que cuenta con baja inflación, pero sin crédito suficiente, “se queda corto” en la búsqueda de lograr un crecimiento.

Al respecto, la presidenta señaló que México es, de las principales economías de América Latina y a nivel mundial, de los países que menos crédito otorga en relación al Producto Interno Bruto (PIB) que genera.

Ante este escenario Claudia Sheinbaum destacó la importancia de promover acciones como el Plan México, el cual tiene la finalidad de que se produzca más de todo aquello que ya se consume en el país.

De esta manera resaltó se logra fortalecer el mercado interno, además de que gracias al Banco de México se logra conseguir estabilidad macroeconómica, además de mayor inversión de sectores público y privado.

Claudia Sheinbaum celebra 100 Aniversario de la fundación del Banco de México (Presidencia)

Claudia Sheinbaum señala el desafío de la digitalización en materia económica

En su participación en el evento por lo 100 años de Banxico, La presidenta Claudia Sheinbaum señaló otro importante desafío que tiene por delante nuestro país.

Apuntó que se trata del tema de la digitalización, el cual va de la mano con el acceso a internet, pues advirtió que la falta de estos servicios dejan fuera del sistema financiero a miles de personas.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, esto debido a que gracias a dichos servicios los mexicanos tienen la posibilidad de acceder al cambio tecnológico en los sistemas de pago y servicios bancarios.

Por ello insistió en la necesidad de combatir esta situación, la cual dijo ayudaría a integrar de manera digital a miles de personas que podrían estar excluidas hasta este momento.