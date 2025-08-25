Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos, adelantó que Ismael “el Mayo” Zambada “se va a morir en la cárcel”.

Hoy lunes 25 de agosto de 2025 se llevó a cabo la audiencia de “el Mayo” en Estados Unidos, donde se declaró culpable de dos cargos relacionados con el narcotráfico y crimen organizado.

Tras la audienca, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ofreció una conferencia de prensa para dar los detalles de la misma y del acuerdo alcanzado con el narcotraficante ex líder del Cártel de Sinaloa.

Ismael “el Mayo” Zambada se va a morir en la cárcel: Pam Bondi

Durante la conferencia, Pam Bondi adelantó que Ismael “el Mayo” Zambada se morirá en la cárcel, donde pasará el resto de su vida para cumplir su condena.

“Ismael García ‘el Mayo’ confesó una vida de crimen al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al la labor de nuestros agentes federales, ‘el Mayo’ pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde pertenece”. Pam Bondi

Pam Bondi aseguró que la declaración de culpabilidad de “el Mayo” es un paso más en el avance del combate al narcotráfico y cárteles mexicanos declarados como organizaciones terroristas.

Nota en desarrollo. En breve más información...