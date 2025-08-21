Se dio a conocer que Julio César Chávez Jr. promovió un amparo tras su deportación de Estados Unidos, bajo las acusaciones de presunta privación ilegal de la libertad e incomunicación, ¿podría quedar libre? Esto se sabe.

El pasado 3 de julio, el boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles, California, deportado el reciente martes 19 de agosto desde Estados Unidos, por lo que actualmente está en el Cefereso 11, en Hermosillo, Sonora.

Tal como dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), Julio César Chávez JR. contaba con una orden de aprehensión en México, por tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado, ligado al Cártel de Sinaloa.

Julio César Chávez Jr. promueve amparo por presunta privación ilegal de la libertad; esto es sabe

De acuerdo con La Jornada, tras su llegada a México, Julio César Chávez Jr. habría presentado un amparo en reclamo a la presunta privación ilegal de su libertad, además de que las autoridades mexicanas también lo mantuvieron incomunicado.

Esto lo reveló tras obtener información de un expediente del Juzgado Décimo Primero de Distrito del estado de Sonora, en donde se lee que la defensa de Julio César Chávez Jr. presentó el martes 19 de agosto una solicitud de amparo.

En el mismo expediente (1546/25) se expresaría que se intenta defender los derechos de Julio César Chávez Jr. en el proceso en su contra, pero también busca frenar la prisión preventiva que ya se le fue dictada.

El juez federal había determinado en audiencia inicial que la detención de Julio César Chávez Jr. en México había sido legal, por lo que dictó prisión preventiva, aunque la defensa del boxeador también solicitó la duplicidad del término.

Por lo cual, se estableció la segunda audiencia para el próximo sábado 23 de agosto para las 17:00 horas, día en que se definirá si Julio César Chávez Jr. será vinculado a proceso por los delitos que se le imputan.

Julio César Chávez Jr. promueve amparo en México (@DHSgov / X)

¿Julio César Chávez Jr. podría quedar libre? Esto se sabe tras promover amparo

Ante el amparo por presunta privación ilegal de la libertad y pese a prisión preventiva, surge la cuestión: ¿Julio César Chávez Jr. podría salir libre?

Si bien se le dictó prisión preventiva justificada, Julio César Chávez Jr. podría quedar libre si el juez determina el sábado 23 de agosto en segunda audiencia que no existen pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

Sin embargo y referente al amparo que promueve Julio César Chávez Jr. y que sería por violación a sus derechos, también podría dejarlo libre y anular las pruebas en su contra, como se ha tenido constancia de otros casos ligados al narcotráfico.

De momento se sabe que Julio César Chávez Jr. está en el Centro Federal de Readaptación Social 11 de Hermosillo, Sonora, bajo estrictas medidas de seguridad acorde con lo señalado por La Jornada.